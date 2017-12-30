Чем заняться президенту в Нарве? Госпожа Кальюлайд, позвольте дать вам некоторые советы

Есть мнение, что собираясь перебраться в Нарву на месяц осенью будущего года, президент ЭР Керсти Кальюлайд сильно рискует, так как может заскучать уже через три дня, ”умереть со скуки”. Чтобы избежать столь печального развития событий, Delfi рекомендует госпоже президенту основательно подойти не только к подготовке официальной программы продолжительного визита в пограничный город, но и тщательно спланировать свой досуг. И мы ей в этом поможем.

Где питаться?

В начале декабря на англоязычном портале Estonian World проживающий в Тарту японец Кен Сабури (Ken Saburi) привел 7 причин, почему азиатская кухня в Эстонии никуда не годится. Он указал, прежде всего, на то, что азиатские блюда, предлагаемые местными заведениями питания нельзя назвать аутентичными (”Если вы видите в Эстонии ”азиатский ресторан”, который предлагает китайскую, индийскую или тайскую кухню, бегите от него как можно дальше, как бежали бы где-нибудь в Азии от ”европейского ресторана”, предлагающего итальянские, английские или финские блюда”, — писал Сабури) , а редактор портала добавил, что блюда азиатской кухни, ко всему прочему, стоят в Таллинне дороже, чем в Лондоне.

Кену Сабури и Керсти Кальюлайд стоит посетить открытый в Нарве меньше месяца назад очень милой семейной парой из Индии ресторан Silver Mint. Знатоки говорят, что в нарвском индийском ресторане можно насладиться настоящей индийской кухней, а цены там точно не выше лондонских — например, комплексный обед стоит 4 евро.

Narva, Presidendi ootel, 30.12.2017 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Если канцелярия президента считает важным минимизировать расходы, связанные с пребыванием в Нарве, что было бы похвально, то советуем также обратить внимание на ресторан нарвского отделения Ида-Вирумааского центра профессионального образования — Manufaktuur. Хотя это некоммерческий, по сути учебный проект, Manufaktuur предлагает блюда высокого качества, по, возможно, самым низким ценам в Эстонии. Например, суп там стоит 1 евро 30 центов, мясо с гарниром — 2 евро 80 центов, красная рыба с соусом и гарниром — 3 евро 50 центов, десерты — по 1 евро 50 центов.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Как передвигаться по Нарве?

Возможно, этот совет не пригодится самой Керсти Кальюлайд, но кому-то из президентской канцелярии точно будет полезен. Если общественный транспорт, то — непременно такси. Городских автобусов мало, расписание неудобное, а поездка на такси в любую часть города пока стоит фиксированные 2 евро. Правда, говорят, что велик шанс того, что с 1 января цена поездки по Нарве на такси вырастет до 3 евро, что будоражит нарвитян, но для канцелярии президента и такие расценки должны казаться умеренными.

Narva, Presidendi ootel, 30.12.2017 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Где заниматься спортом?

Госпожа президент, обязательно обратите внимание на нарвскую сеть велосипедно-пешеходных дорожек. Она, правда, пока отсутствует, но городские власти обещают, что в следующем году значительная ее часть будет построена. У вас будет прекрасный шанс стать ее популяризатором.

В Нарве есть несколько современных тренажерных залов, в том числе тот, который находится в пляжном здании, напротив реки и двух крепостей, нарвской и ивангородской, в самой живописной части города. Есть бурно развивающийся район спорта и досуга Äkkeküla, в зимний период собирающий на замечательных трассах в черте города любителей лыжных катаний. Там же работает прокат лыж. А ну как в следующем году зима, во-первых, будет, а, во-вторых, начнется раньше, еще в ноябре, и наконец-то побалует нас обильными снегопадами и устойчивым снежным покровом? Если нет, тогда можете погулять в Äkkeküla с палками — чрезвычайно популярный сегодня вид оздоровительного досуга в Нарве.

Narva, Presidendi ootel, 30.12.2017 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сходите на заседание Нарвского горсобрания

Прокомментировавшая на своей странице Facebook планы президента перебраться на месяц в Нарву депутат Европарламента и председатель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом отметила в числе прочего, что Кальюлайд превысила свои полномочия, раскритиковав нарвские власти, назвав главной причиной нарвских бед низкое качество управления городом.

”Критика городских властей в устах президента недопустима — президент не имеет права вмешиваться в дела местных самоуправлений. Тем более через два месяца после выборов, в результате которых этими самыми властями с огромным перевесом был получен очередной мандат””, — написала Тоом.

Наверное, действительно не стоит омрачать пребывание в Нарве конфликтом с местными властями. Но сходить на заседание Нарвского городского собрания стоит ради составления общего впечатления о том, как осуществляется управление городом. Как никак мэр Нарвы Тармо Таммисте обвинял президента в том, что она просто не знает того, о чем говорит. Есть хорошая возможность увидеть все своими глазами — на заседания пускают всех делающих. Только обязательно возьмите с собой переводчика.

Как не пропустить ничего важного в культурной жизни Нарвы?

Конечно, в 2018 году Нарва опять станет Осенней столицей Эстонии, и в городе будет проходить много культурных мероприятий на любой вкус, на которые президента непременно пригласят. Много интересного в первый месяц своей работы обещает нарвский театральный центр Vaba Lava, на открытие которого Кальюлайд собственно и приедет в ноябре. Прекрасные концерты круглый год проходят в Нарвском колледже Тартуского университета, мимо которого президент точно не пройдет.

Narva, Presidendi ootel, 30.12.2017 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Но если вы, госпожа Кальюлайд, не посетите находящийся в нарвском порту арт-клуб Ro-Ro, организовавший многие сотни концертов более или менее неформальных команд из всех частей света, то это будет очень серьезным упущением. Ro-Ro называют одним из самых интересных эстонских клубов, и если это преувеличение, то точно не большое.

Где нужно обязательно сфотографироваться?

Конечно, отличные снимки получатся в любимом месте прогулок нарвитян — на променаде, проходящем вдоль реки Нарва. Это хорошая возможность получить фотографии на фоне России, которые могут стать иллюстрацией для многих пресс-сообщений президентской канцелярии.

Narva, Presidendi ootel, 30.12.2017 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Советуем непременно сфотографироваться на фоне давно закрытой Кренгольмской мануфактуры. Нарвитяне уже устали ждать, когда эта очень колоритная историческая промышленная зона оживет. Вряд ли снимки что-то изменят, но вы хотя бы попытаетесь обратить внимание на большую боль Нарвы — застывший в ожидании развития Кренгольм,

Narva, Presidendi ootel, 30.12.2017 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Куда отправиться за покупками?

В Нарве находятся самые крупные в Ида-Вирумаа торговые центры Astri и Fama, где вас точно будут счастливы видеть, но для понимания нарвской жизни советуем сходить и на застрявший в 90-х годах рынок ”Энергия”, где под открытым небом круглый год люди торгуют одеждой, прочими недорогими товарами, плодами своих садовых участков, продукцией эстонских ферм, а также овощами-фруктами, привезенными из дальних стран.

Narva, Presidendi ootel, 30.12.2017 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Купите у какой-нибудь нарвской бабушки выращенных ею яблок или огурцов и поговорите с ней о том, что заставляет ее торговать ими в промозглую ноябрьскую погоду. Это будет интересный и важный опыт.

Интервью с президентом ЭР Керсти Кальюлайд, в котором она говорит о своих планах пожить будущей осенью месяц в Нарве, выйдет на канале ETV+ сегодня, 30 декабря, в 20.10.