Чего ждали некоторые нарвитяне от Ярмарки труда и чего не дождались

23 мая в Нарвском профессиональном учебном центре прошла Ярмарка труда, на которой 24 фирмы и организации, местные и иногородние, предлагали нарвитянам возможности для трудоустройства. Разумеется, большинство гостей ярмарки, а их были тысячи, ознакомившись с предложениями, продолжили поиск работы.

На выходе из учебного центра репортер Delfi поинтересовался у некоторых посетителей мероприятия, дало ли оно им то, на что они надеялись.

Геннадий, 56 лет: ”Для меня результат ярмарки нулевой. Я электрик, мой дом в Нарве, но уже очень давно работаю за пределами родного города: в Йыхви, в Таллинне. Найти работу здесь просто не получается. Крупных строек в Нарве почти нет, а на тех, что иногда все-таки происходят, как правило, заняты иногородние фирмы, привозящие своих специалистов”.

Виктория, 49 лет: ”У меня серьезные проблемы со здоровьем и, например, работа в три смены, а на ярмарке предлагали такие варианты, мне не подходит. Также и уборщицей я быть не могу — слишком тяжелая работа. Буду искать дальше что-то более подходящее мне”.

Анастасия, 19 лет: ”Я заканчиваю школу и ищу подработку на лето, что-нибудь простое, может быть, в уличной торговле. К сожалению, такой работы не удалось найти и на ярмарке. Но, возможно, я что-то пропустила. Все-таки фирм участвует очень много, и сложно сориентироваться, что каждая из них предлагает”.

Сергей, 40 лет: ”Я сейчас работаю в Таллинне, на магазинном складе, и на ярмарке узнал о возможности устроиться в другой таллиннский магазин. В Нарве аналогичную работу, которая оплачивалась бы как в столице, найти не получается. В тех же таллиннских магазинах Maxima зарплата у работников существенно выше, чем в Нарве”.

Игорь, 26 лет: ”Я три месяца проработал в таллиннском магазине Maxima и уволился недавно. На ярмарке узнал об интересных возможностях трудоустройства в западных европейских странах. Попробую поехать в Европу, раз уж здесь не выходит найти то, что мне подходит. По специальности я строитель, отделочник, закончил Нарвский профессиональный учебный центр (именно в нем и проходила ярмарка, — прим. авт.), но строителем почти не работал. Может, за границей получится применить на практике то, чему учился”.

В числе прочих работу нарвитянам предлагали Enefit Solutions AS, Fortaco Estonia OÜ, Hanza Mechanics Narva AS, Norwes Metall OÜ, Narva Bark OÜ, Maxima Eesti OÜ, Noorus OÜ, Департамент полиции и погранохраны и многие другие. Что интересно, Департамент полиции и погранохраны был единственным, кто приглашал горожан трудиться бесплатно, в качестве помощников полицейских. Гостям ярмарки полицейские рекламировали позицию ”помощник полицейского” не только в том ключе, что это хорошая возможность для неравнодушных людей потрудиться на благо общества, но и в том, что она является хорошим трамплином для тех молодых людей, которые подумывают стать профессиональными полицейскими в будущем. Говорили о том, что это хороший способ оценить профессию изнутри, поучаствовать в разнообразных мероприятиях, организуемых Департаментом полиции и погранохраны, получить знания по теме охраны правопорядка. Интересующихся было довольно много.