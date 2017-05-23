Частицы мощей Новомучеников Церкви русской прибыли в Нарву с некоторым запозданием

Встреча ковчега с частицами мощей была назначена на 8:30, но из-за задержки при прохождении границы ее перенесли на 16:50. Ковчег вызвал подозрения у российских таможенников на предмет того, не является ли он культурной ценностью, вывоз которой запрещен, но вопрос благополучно разрешился. Эстонскую границу ковчег с частицами мощей новомучеников пересек оперативно.

Хотя ковчег был в Нарве еще до полудня, его торжественную встречу организовали перед вечерней службой в Нарвском Воскресенском соборе, чтобы она прошла в присутствии прихожан.

В ковчеге содержатся частицы мощей 64-х Новомучеников Церкви Русской, большинство которых были казнены в первые годы советской власти. Центральное место в ковчеге занимает капсула с частицей мощей первого после восстановления патриаршества в 1917 году Патриарха Московского и всея России Тихона.

”Принесение святыни осуществляется в рамках программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь”, — говорится в пресс-сообщении Нарвской епархии.

Поклониться святым мощам в Воскресенском Кафедральном соборе Нарвы можно до 28 мая (до окончания воскресной Божественной литургии).

Иеромонах Алексий (Вишневский), исполняющий обязанности благочинного Нарвской епархии, сказал Delfi, что из Нарвы ковчег с частицами святых мощей новомучеников вернется в Москву, в Свято-Данилов монастырь.

”Там постоянно хранятся пять таких же ковчегов с частицами мощей новомучеников, и в этом году, в столетие начала гонений на церковь, они должны побывать во всех епархиях Русской Православной Церкви. В этом причина того, что в Эстонии ковчег будет находиться сравнительно недолго”, — говорит иеромонах Алексий (Вишневский).