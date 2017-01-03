В первые дни нового года в Ивангороде на выезде из России образовались огромные автомобильные пробки. Российские туристы устремились в Эстонию. По словам жителей Ивангорода и туристов, которые неоднократно приезжали в Эстонию на новогодние праздники, такие очереди на границе впервые.

Во вторник, 3 января, несколько сотен людей стояли в автомобильной очереди, чтобы въехать в Эстонию. Пробка растянулась примерно на 1,5 километра.

В основном в очереди стояли машины с российскими регистрационными номерами, лишь единицы с эстонскими. На КПП "Ивангород" при выезде из России работали все пять пропускных пунктов одновременно. На том же КПП в обратном направлении таких проблем не наблюдалось, машины проходили через один пункт.

Обстановку перед российской границей контролировали сотрудники ДПС. Причем, судя по надписи на полицейской машине, экипаж был не из Ивангорода, а из Санкт-Петербурга (иваногородский ДПС позже был замечен патрулирующим город).

Полицейские стояли на перекрестке, где открывается обзор на всю очередь автомобилистов: прямо перед ними — "финишная прямая" до российской границы, расстояние примерно 500 метров. На перекрестке очередь поворачивает направо, ее протяженность примерно километр.

Особенный чай и небывалая очередь

Неподалеку от правоохраничтелей, около пешеходного перехода стояла женщина, которая торговала горячими пирожками и чаем. Мы поинтересовались, бывали ли раньше на границе такие пробки.

"Так вы из Эстонии! Давайте я вас угощу пирожками и чаем. Чай у меня особенный. Все нарвитяне об этом знают", — первым делом предложила женщина. Зовут ее Светлана Михайловна, родом из Баку. 13 лет назад переехала с семьей в Ивангород. С тех пор торгует здесь пирожками. Всегда на одном и том же месте.

Светлана Михайловна говорит, что раньше таких очередей здесь не видела: "Такое впервые. Если люди в очереди захотят поесть, то здесь я — с пирожками и чаем. А если захотят в туалет? Куда им идти? Вон, вчера из окна дома видела, как сотрудники ДПС были вынуждены отъехать минут на 10. Многие люди сразу ломанулись на границу по встречной полосе".

Российские туристы, которые стояли в очереди ближе к перекрестку, рассказали, что ждут уже около часа. Причем, по их словам, в Эстонию на новогодние праздники они приезжают не впервые и раньше таких очередей не помнят.

На этой неделе, со 2 по 6 января в России праздничные дни, плюс выходные — суббота и воскресенье. Если в начале недели образовались пробки на выезде из России, то не исключено, что уже на этих выходных большие автомобильные очереди могут образоваться на выезде из Эстонии, несмотря на то, что очередь можно заранее бронировать в интернете.

Lux Express пережидает около "Витязя"

В понедельник, 2 января, российские пограничники не пропустили в Финляндию автобусы фирмы Lux Express. Причем, проблема возникла именно с автобусным парком российской "дочки" Lux Express ЗАО "Евролайнс". Все эти автобусы с российскими номерами, но с виду они такие же, как и те, что с эстонскими.

Проблема возникла и на линии Петербург-Таллинн. Пассажиров Lux Express сейчас довозят до границы, КПП они проходят пешком, затем пересаживаются в другие автобусы фирмы Lux Express. Пеший переход из Россию в Эстонию занимает около часа. В то время как из Эстонии в Россию — минут 10.

В Ивангороде, около гостиницы "Витязь" мы заметили три припаркованных автобуса фирмы Lux Express (один из них с надписью Simple, но владелец тот же). На эстонской стороне водители "Люкса", которые встречали пассажиров из России, рассказали, что сами не в курсе, из-за чего у фирмы возникли проблемы.

К сожалению, все окончательно прояснится не раньше 9 января. В России праздники. Почему эти проблемы возникли именно в начале праздничной недели? Вероятнее всего, на этот вопрос так и не будет официального ответа от российских надзорных органов.