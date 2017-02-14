Цены на вывоз мусора в волости Йыхви хотят повысить на 76%

Жители волости Йыхви возмущены намерением повысить цены на вывоз мусора. Власти волости и фирма считают повышение на 76%, которое начнет действовать с марта этого года, обоснованным, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В конце января Йыхвиское волостное управление утвердило запрошенное предприятием Ekovir повышение цены, которое по мнению местных чиновников, хоть и выглядит страшным в процентном значении, но в денежном выражении совсем небольшое — например, опустошение 800-литрового контейнера многоквартирного дома сейчас стоит 3,36 евро, а будет стоить 5,91 евро.

"Цены не поднимались с момента заключения договора в 2013 году. И за это время серьезно изменились сборы за ресурсопользование, цены на топливо, существенно выросла минимальная оплата труда. Было очевидно, что наши цены и после повышения с 1 марта остаются конкурентными на общем фоне Эстонии", — пояснил заместитель старейшины волости Йыхви Вадим Ивлев.