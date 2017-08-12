Центристы Йыхви дали официальный старт своей предвыборной кампании

Если глава центристской партии и правительства Юри Ратас, выступая перед йыхвискими однопартийцами, призвал их перед выборами к активной контактной работе с населением, то кандидат партии в йыхвиские старейшины Мартин Репинский добавляет к этому, что особо активно надо будет разъяснять избирателю — изменила ли центристская партия своим обещаниям, став правящей?

На собрание йыхвиского отделения ЦП пришло около двух десятков человек, что явно меньше общей численности партячейки. Тем не менее данное собрание стало местом, где были оглашены тезисы предвыборной программы центристской организации Йыхви для предстоящих осенью муниципальных выборов и официально подтверждено, что кандидатом партии на пост старейшины волости в случае победы является парламентарий Мартин Репинский, а кандидатом на пост председателя волостного собрания — бывший руководитель Азериской волости Артур Сепперн.

Выступивший на собрании премьер-министр Юри Ратас излучал одновременно и посылы о серьёзности предстоящей предвыборной работы, и уверенность в силах партии.

- Йыхви — центр региона, и выборы здесь надо воспринимать очень серьёзно, — сказал Ратас, похвалив Репинского и Сепперна и призвав йыхвиских центристов разъяснять партийную программу, что называется, ”на улицах”, а также объединить усилия.

- У нас нет сегодня времени спорить, перед выборами надо работать единой крепкой командой, — этот призыв Ратас подкрепил тем, что повторил: для создающего отдельный список Эдгара Сависаара и его сторонников лучшим вариантом было бы действовать всё-таки через центристскую партию.

Ещё во время представления тезисов местной предвыборной платформы из зала прозвучала и критика. Член партии Юрий Миронов поинтересовался, почему это Мартин Репинский решил предпочесть возможный пост старейшины своему нынешнему статусу депутата Рийгикогу и кто ещё войдёт в центристский список, также Миронов счёл представленную предвыборную программу больше популистской. Не было в зале и местных партийных ветеранов — Энделя Паапа и Каарела Пюрга (хотя для них были даже заготовлены благодарственные грамоты), которые уже сообщили СМИ, что намерены баллотироваться осенью не в центристском списке, а в союзе нынешнего председателя волостного собрания ”За Йыхви!”.

Мартин Репинский в комментарии для ”ИП” сразу после собрания сказал, что критику по поводу предвыборной программы он приветствует, она позволит сделать программу лучше. По его словам, полный вариант программы уже составлен и будет разослан всем йыхвиским партийцам, чтобы в конце следующей (т.е. уже текущей. — прим. авт.) недели собрать предложения, внести коррективы и утвердить документ. Своё появление во главе местного центристского списка Репинский объяснил тем, что ранее его избрали председателем йыхвиского округа партии, а далее правление ячейки определило ведущие фигуры списка.

- Баллотироваться в списке центристской партии по Йыхви и быть первым номером — это предложение первоначально исходило от Каарела Пюрга, — заметил Репинский.

Репинский добавил, что, как бы это пафосно ни прозвучало, но он видит свою миссию в том, чтобы прийти в Йыхви и придать городу некий ”restart”, поскольку если раньше это самоуправление развивалось быстро, то последние годы из-за постоянных политических перестановок развитие замедлилось. Центристы, ранее представленные в местном собрании единицами, да и то в разных лагерях, сегодня видят себя новой силой в Йыхви и рассчитывают взять более половины мест.

- Всю информацию по поводу желаний Паапа и Пюрга баллотироваться я сейчас черпаю из прессы. Когда я прочитал в ”Пыхьяранике”, что Эндель Паап назвал меня ”карьеристом”, у меня было ощущение, что это кто-то другой сказал, поскольку я с ним очень хорошо общаюсь… Решать им, но мне бы очень хотелось, чтобы такие опытные политики баллотировались с нами в одном списке, ведь они члены партии, — сказал Репинский.

”ИП” спросил: надеется ли центристский список Йыхви собрать хороший урожай русских голосов, если за восемь месяцев пребывания в правительстве партия показала, что продолжает, в общем-то, ту же антироссийскую линию, что и предшествующая правительственная коалиция? По утверждению Репинского, риторика всё же ”сильно изменилась”, но с другой стороны, политика — искусство компромисса, и центристская партия вынуждена была считаться с требованиями партий-партнёров о неизменности политики безопасности и отношений с Россией, чтобы выйти из состояния мало что дающей оппозиционности и получить возможность реализовать хотя бы часть своей программы и обещаний.

- Эта коалиция — она на 2,5 года. После новых выборов будет новая ситуация, и, надеюсь, тогда мы сможем внедрить больше своих идей. В информационной войне, идущей в преддверии выборов, нам надо намного больше разъяснять избирателю, почему партии иногда приходится поступать так или иначе, — полагает молодой политик.

В свою очередь, член йыхвиского собрания Эндель Паап подтвердил ”ИП”, что не собирается участвовать в отдельном йыхвиском центристском списке, поскольку Репинский у него ”особых симпатий не вызывает”. Паап также удручён тем, что раньше партия давала хорошие обещания, а на практике — происходят рост цен, акцизов и гонка вооружений. С другой стороны, Паапу не по нраву ”культ личности” Сависаара и непонятна затея того со своим списком. В итоге политик-ветеран не исключает своего ухода из рядов ЦП.

- Мы с Пюргом будем участвовать в выборах в союзе ”За Йыхви!”, потому что мы и сейчас работаем с этими людьми вместе, — по мнению Паапа, решая проблемы местного самоуправления, не стоит питать чрезмерных надежд на партийность и на верховные власти, а надо больше полагаться на себя.