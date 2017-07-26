Бывший нарвитянин уже несколько лет не может получить компенсацию за похищенные у него велосипеды

В редакцию "Нарвской газеты" пришло письмо от жителя Германии, в прошлом нарвитянина. Ульрих Пельхен, как представился автор обращения, с 2007 по 2012 годы жил в Нарве, три года работал на Отделочной фабрике Кренгольма. Но, увы, Ульриха сегодня объединяют с нашим городом не только ностальгические воспоминания, но и одна сугубо житейская ситуация, разрешения которой он никак не может дождаться, пишет "Нарвская газета".

”Однажды мы с женой ездили на велосипедах за грибами, — пишет бывший нарвитянин. — А когда вернулись к своим велосипедам, несмотря на то, что они были закрыты на замки, на месте велосипедов не оказалось. Так что пришлось нам идти домой пешком.

На следующий день я обратился в Нарве в полицию и написал заявление по поводу кражи. И вот хорошая новость: полиции удалось установить лицо, по вине которого мы пострадали! Это был гражданин Сергей Шелдьяков. Спустя некоторое время состоялся суд, который вынес решение в отношении гражданина Шелдьякова: выплатить нам сумму 383,47 евро и перечислить ее на мой эстонский счёт. Эти деньги мы до сих пор не получили…

Я неоднократно обращался в прокуратуру и к судебному приставу, но, видимо, до этого никому не было дела. Поскольку с 2012 года я живу в Германии, свой эстонский счёт я закрыл.

Высылаю вам копию решения суда и прошу помочь, чтобы мы наконец-то получили вышеуказанную сумму”.

Надо сказать, ситуацию с Ульрихом Пельхеном уникальной не назовешь: получить деньги, даже имея на руках решение суда в свою пользу, удается в Эстонии далеко не всем пострадавшим. Поэтому за комментарием мы обратились к юристу. Разъяснения по проблеме нашему читателю дает Денис Нечаев (юридическая фирма Infolex Plus OÜ, тел. 55651287).

Оговоримся сразу: то, что Ульрих Пельхен закрыл свой эстонский счет, никакой роли в этой истории не играет. По словам нашего консультанта, ”отсутствие у взыскателя счета в Эстонии не является препятствием для исполнительного производства”.

Как поясняет Денис Нечаев, первое, что нужно сделать, чтобы решение суда начало ”работать” на вас — это передать его на исполнение судебному исполнителю.

"Автоматически решение суда судебным исполнителем исполняться не будет", — отмечает юрист.- Для начала исполнительного производства лицо, в пользу которого решением суда взыскана некая сумма, должно обратиться к судебному исполнителю.

А теперь — самое важное: насколько долго будет взыскиваться задолженность, зависит от наличия у должника имущества и дохода. Если имущества и дохода, на которые можно обратить взыскание, нет, судебному исполнителю будет затруднительно исполнить решение суда.

Ульрих Пельхен сообщил нам, что к исполнителю он обращался. Денис Нечаев поясняет: "Обращаться надо к судебному исполнителю, действующему в месте проживания должника. Есть 4 района действия судебных исполнителей: один из них — Виру, который включает в себя уезды Ида-Вирумаа и Ляэне Вирумаа, и куда и нужно обращаться нарвитянам".

Однако же не стоит исключать ситуаций, что судебный исполнитель исполняет свои обязанности нерадиво. Что можно противопоставить этому?

"На действия судебного исполнителя можно подать жалобу", — отвечает Денис Нечаев.

Жалоба на действия судебного исполнителя подаётся судебному исполнителю — звучит странно, но именно тому, который и занимается исполнением по вашему делу. Судебный исполнитель рассматривает жалобу в течение 15 дней с момента ее получения и выносит решение в течение 10 дней с момента ее рассмотрения. Если податель жалобы не согласен с решением судебного исполнителя, у него есть право обжаловать это решение в суде.