Бывшие руководители Кохтла-Ярве отказываются выплачивать городу ущерб

Бывшие руководители Кохтла-Ярве, осужденные в уголовном порядке, не собираются возмещать городу ущерб в размере около 850 000 евро.

И бывший мэр города Евгений Соловьев, и бывший вице-мэр Юрий Колло ущерб выплачивать отказваются, пишут "Деловые Ведомости" со ссылкой на Äripaev.

"Я не клал эти деньги себе в карман и я не считаю, что действовал неправильно во время работы на ответственной должности в городской управе. Разумеется, я не буду платить эти деньги. Я хочу знать, на каком основании горуправа Кохтла-Ярве от меня их требует. Акты и платежные поручения, которые тогда предъявляли, ведь признаны недействительными", — сказал Соловьев в интервью изданию.

"Я считаю, что городу не был нанесен ущерб, поскольку все работы были зафиксированы и актированы, и все акты действуют до сих пор. Никто их недействительными не признавал, ни во время следствия, ни после судебного решения. Я не понимаю, на каком основании меня просят оплатить ущерб", — добавил он.

Соловьев был признан виновным в присвоении городского имущества, в нарушении честной конкуренции, в подделке документов, злоупотреблении служебным положением и приговорен к пяти годам лишения свободы условно, а Колло — в подделке документов и присвоении городского имущества и приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком.

Согласно обвинению, речь идет о 31 акте приема-передачи, большинство из которых были подписаны занимавшимся надзором Колло, 12 актов были подписаны самим Соловьевым.