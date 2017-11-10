Бывшие милиционеры Кохтла-Ярве отметят свой праздник

10 ноября в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел. По традиции в этот день в Кохтла-Ярве соберутся бывшие милиционеры, которые отметят День советской милиции.

Каждый год они встречаются в каком-либо уютном заведении, чтобы посидеть и вспомнить свою службу в Кохтла-Ярвеском отделе внутренних дел, своего бывшего начальника — подполковника милиции Николая Романченко, ушедшего из жизни в конце апреля прошлого года. Только с каждым годом им все чаще приходится в свой праздник поминать тех, кого уже нет. Впервые в этом году не будет на празднике Владимира Васченка, который пользовался уважением у всех ветеранов кохтла-ярвеской милиции.

Сегодня праздник особенный — 100-летие советской милиции. Собираются на традиционную встречу и бывшие работники уголовного розыска Кохтла-Ярве. Рината Валиулова до сих пор друзья называют ”начальником убойного отдела”. Александр Вершинин любит повторять: ”менты бывшими не бывают”. В свое время, уже будучи на ”вольных хлебах”, он и другой бывший опер Валерий Жорин на деле доказали этот постулат. Они догнали и одним ударом обезвредили вооруженного пистолетом преступника, ограбившего в Кохтла-Ярве круглосуточный магазин, и передали налетчика полиции.

И в воскресенье у некоторых бывших милиционеров тоже будет праздник. Даже два: день отца и день полиции. Ведь в 1991 году, когда ”скончалась” милиция и вновь родилась эстонская полиция, бывшие ”менты” надели полицейскую форму. Так Николай Романченко стал префектом, а Ринат Валиулов — ведущим инспектором криминальной полиции.

Всегда на своих праздниках бывшие кохтла-ярвеские ”менты” с большим уважением вспоминают руководителя города Романа Шеремету. И не только за его систематическое присутствие на планерках, где он устраивал им ”разборы полетов”, а и за постоянную заботу о работниках милиции. Они по праву поздравляют в этот день и Романа Ивановича.

С праздниками, дорогие пожилые ”менты”! Вас помнят и уважают старожилы Кохтла-Ярве.