Будьте начеку! В Кохтла-Ярве молодые люди опрыскивают прохожих неизвестной жидкостью

”В полицию поступали сообщения о том, что в Кохтла-Ярве двое молодых людей брызгали на прохожих чем-то, — сказала телеканалу сотрудница Идаской префестуры Анна Тихомирова. — В одном случае производство не было начато, так как общественный порядок не был нарушен: неустановленные молодые люди утверждали, что обрызгали девушку водой. Мы с ней общались, и понимаем беспокойство ее мамы, которая обратилась в полицию. Той женщине, которая первой сообщила о таких случаях на Facebook, мы предлагали связаться с нами, но до сих пор она этого не сделала. Хочется обратиться жителям нашего города и сказать, что о подобных случаях лучше напрямую сообщать в полицию, а не начинать расследование самостоятельно через Facebook. Если бы это было сделано, тогда мы, возможно, смогли бы быстрее решить проблему, поговорив с молодыми людьми”.