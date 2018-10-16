Британское издание: Нарва крутая, в правильном смысле этого слова

Фостер сообщает своим читателям о ”новом рисковом фестивале Station Narva, который нацелен на то, чтобы возродить это очаровательное место”. И добавляет: ”Это был головокружительный уик-энд; возникало ощущение, что все лавирует на грани — может пойти совсем не так или оказаться совершенно легендарным”.

”Нарва крутая, в правильном смысле этого слова. Вы чувствуете, как местные жители умеют самостоятельно развлекаться. Возьмите, к примеру, Art Club Ro-Ro — место дикое, забавное и немного игривое… Обе ночи мы завершили в мощном комплексе Кренгольмской мануфактуры в состоянии абсолютной непринужденности. Этот город XIX века в городе современном стал основной декорацией для главного музыкального действа”. С участием ”сокрушительного электронного бита и рок-н-ролльного гравия” от Shortparis, ”маниакальной артхаусной болтовни” Guesthouse, ”подвижных строчек, опасных, словно ртуть” из уст Beebilõust, ”выводящих на фоне потрясающих визуалов сокровенную мудрость и мощь этого непростого языка на передний план” 12EEK Monkey.