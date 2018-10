Британское издание: Нарва крутая, в правильном смысле этого слова

Но это еще не все. На Station Narva ”тяжелые басовые увещевания душки Марта Ави каким-то образом воспринимаются так, словно он налаживает связи с Пенни Римбауд, Гилом Скоттом Хероном и ребятами, стоящими за журналом The End”; ”все это идеально дополняется сверхзвуковым вихрем Gazelle Twin, от которых перехватывает дыхание” и ”одной из лучших "утерянных" групп — Joensuu1685, духовную состовляющую которой невозможно подделать”. А Echo and the Bunnymen, ”впервые на эстонской земле, сыграли одно из своих по-настоящему великолепных шоу последних лет”.

Также упомянуты: ”чудовищные, захватывающие, дикие и яркие выступления” от Una Bomba 50+, RSAC / Red Samara Automobile Club, PVC16, Zahir и Sõpruse Puiestee, ретранслирующие наиболее интеллектуальные течения нынешнего андерграунда”.