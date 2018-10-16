Британское издание: Нарва крутая, в правильном смысле этого слова

Фестиваль Station Narva отгремел в конце сентября на границе ЕС и России. К началу октября многие местные и зарубежные журналисты переварили увиденное и услышанное и решили поделиться впечатлениями. Предлагаем вашему вниманию взгляд на Нарву, нарвитян и фестиваль Station Narva автора престижного британского издания Louderthanwar Ричарда Фостера. Целиком статью можно прочитать здесь.
Фостер сообщает своим читателям о ”новом рисковом фестивале Station Narva, который нацелен на то, чтобы возродить это очаровательное место”. И добавляет: ”Это был головокружительный уик-энд; возникало ощущение, что все лавирует на грани — может пойти совсем не так или оказаться совершенно легендарным”.
”Нарва крутая, в правильном смысле этого слова. Вы чувствуете, как местные жители умеют самостоятельно развлекаться. Возьмите, к примеру, Art Club Ro-Ro — место дикое, забавное и немного игривое… Обе ночи мы завершили в мощном комплексе Кренгольмской мануфактуры в состоянии абсолютной непринужденности. Этот город XIX века в городе современном стал основной декорацией для главного музыкального действа”. С участием ”сокрушительного электронного бита и рок-н-ролльного гравия” от Shortparis, ”маниакальной артхаусной болтовни” Guesthouse, ”подвижных строчек, опасных, словно ртуть” из уст Beebilõust, ”выводящих на фоне потрясающих визуалов сокровенную мудрость и мощь этого непростого языка на передний план” 12EEK Monkey.
Но это еще не все. На Station Narva ”тяжелые басовые увещевания душки Марта Ави каким-то образом воспринимаются так, словно он налаживает связи с Пенни Римбауд, Гилом Скоттом Хероном и ребятами, стоящими за журналом The End”; ”все это идеально дополняется сверхзвуковым вихрем Gazelle Twin, от которых перехватывает дыхание” и ”одной из лучших "утерянных" групп — Joensuu1685, духовную состовляющую которой невозможно подделать”. А Echo and the Bunnymen, ”впервые на эстонской земле, сыграли одно из своих по-настоящему великолепных шоу последних лет”.
Также упомянуты: ”чудовищные, захватывающие, дикие и яркие выступления” от Una Bomba 50+, RSAC / Red Samara Automobile Club, PVC16, Zahir и Sõpruse Puiestee, ретранслирующие наиболее интеллектуальные течения нынешнего андерграунда”.