Бородич: несмотря на все, нам необходимо развивать добрососедские отношения с Россией

В четверг и пятницу комиссия Рийгикогу по экономике посетит Ида-Вирумаа, чтобы обсудить с местными предпринимателями возможности развития логистического и транспортного сектора, а также сектора энергетики, сообщает пресс-служба Рийгикогу. По оценке председателя парламентской группы в поддержку транзита и логистики Дениса Бородича, следует понизить тарифы на железнодорожные инфраструктуры. "Нам необходимо развивать добрососедские отношения с Россией", — уверен Бородич.

По словам председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, за последние десять лет объем международных грузовых перевозок уменьшился в четыре раза.

”На сегодняшний день предприниматели и политики должны объединить свои силы, чтобы улучшить ситуацию. Латвия, Литва и Финляндия в сотрудничестве с предпринимателями развивают логистический и транспортный сектор. Настало время нам создать свою команду для решения этого вопроса, — сказал Кокк. — Логистика и транспорт сильно влияют на эстонскую экономику. В бюджете неполученный доход насчитывается в сотнях миллионов”, — добавил Кокк.

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По оценке председателя группы в поддержку транзита и логистики Дениса Бородича, следует понизить тарифы на железнодорожные инфраструктуры и ставки государственных тарифов, чтобы повысить конкурентоспособность Эстонии по сравнению с соседними странами. ”Несмотря на все, нам необходимо развивать добрососедские отношения с Россией. Эстония имела бы большой потенциал для развития транзита в направлении Азии и Китая, но для этого необходимо сотрудничать с нашим восточным соседом”, — сказал член комиссии по экономике Денис Бородич.

В четверг, 9 марта, комиссия по экономике планирует сосредоточиться на вопросах логистического и транспортного сектора. В 12:00 во время поездки на поезде из Таллинна в Силламяэ начнется заседание с представителями AS Eesti Raudtee. В 15:00 комиссия посетит AS Sillamäe Sadam и предприятия Silport, Ökosil и Silmet. За этим последует обсуждение на тему развития логистического и транспортного сектора и государственной политики с предпринимателями и представителями Ассоциации логистики и транзита.

В пятницу, 10 марта, комиссия по экономике рассмотрит развитие сектора энергетики. В 9:00 начнется встреча на Эстонской электростанции. Пройдет экскурсия по электростанции Аувере и заводу Enefit280.

В 12:00 комиссия по экономике обсудит доступность сланца и регулирование его добычи с представителями Viru Keemia Grupp. В 13:00 пройдет экскурсия на завод по производству сланцевого масла Petroter. В 14:00 комиссия встретится с местными предпринимателями.