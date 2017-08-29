Большинство нарвских школ против введения пятых каникул

Пятые, или так называемые "лыжные", школьные каникулы, начинающиеся 24 февраля, распределят учебную нагрузку и помогут детям справиться с весенней усталостью. Однако выяснилось, что большинство нарвских школ не хотят дополнительных каникул.

На сегодняшний день из девяти муниципальных школ Нарвы шесть хотят продолжить работать по старой системе, то есть с четырьмя каникулами, сообщает rus.err.ee.

Нарвская Солдинаская гимназия выяснила мнение школьников и их родителей. "В основном все высказались за то, чтобы оставить старый вариант и не удлинять учебный год за счет лета. Потому что летом в хорошую погоду детей сложнее удержать в классе. К тому же снега зимой может и не быть, а соответственно, и необходимости в лыжных каникулах не возникает. А родителям может быть сложно организовать досуг детей во время каникул, потому что поехать на Канарские острова могут себе позволить лишь немногие. В результате дети будут проводить каникулы дома, потому что куда еще идти с детьми в феврале", — считает директор гимназии Любовь Фомина.

Нарвская эстонская гимназия — одна из немногих, которая введет пятые каникулы. "Мы никогда не пробоволи работать с пятью перерывами, но отказываться от нового только по той причине, что никогда этого не делали, мы не хотим. Если нам подойдет новая система, то она будет работать и дальше, а если нет, то будем рассматривать другие варианты", — отметила директор школы Ута Кроон-Ассафрей.