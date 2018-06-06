Больше половины от всех изучающих эстонский жителей республики составляют жители Ида-Вирумаа

”Большой интерес к изучению эстонского радует и подтверждает, что живущие в Эстонии люди с иным родным языком хотят учить государственный язык и считают владение эстонским необходимым. Поэтому очень важно не просто продолжать предлагать бесплатное обучение языку, но и совместно со всеми сторонами искать новые решения, чтобы изучение языка еще лучше отвечало бы нуждам учащихся”, — сказал министр культуры Индрек Саар. ”Для поддержания достигнутого навыка владения языком необходима эстоноязычная среда общения и открывающиеся вскоре в Нарве и Таллинне дома эстонского языка создадут для этого новые возможности”, — добавил Саар.

По данным исследования, хорошо эстонским владеет примерно половина (от 43 до 54%) взрослых с другим родным языком. В 2018 году доля людей в возрасте от 15 до 74 лет, совершенно не владеющих эстонским, составляла менее 10%. Препятствием для повышения уровня владения языком людей с низким навыком владения эстонским было недостаточное количество возможностей для общения на эстонском (71%), также подчеркивается нехватка денег и времени (58% и 49%). Лишь 7% людей с другим родным языком готовы полностью самостоятельно оплачивать изучение эстонского языка, свыше трети людей к этому совершенно не готовы.

Из исследования выяснилось, что мотивация к изучению эстонского языка тесно связана с рынком труда. Свыше 90% участников обучения в качестве причины изучения эстонского называет лучшие перспективы на рынке труда и возможности справляться. Также изучать эстонский людей мотивирует желание лучше справляться в повседневных ситуациях и участвовать в общественной жизни, в том числе в культурной жизни.

”Результаты исследования подтверждают, что обучение эстонскому языку в качестве услуги рынка труда необходимо, но для повышения эффективности изучения эстонского необходимо повысить многообразие и гибкость возможностей обучения”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут. ”В свете этого знания мы рады тому, что постоянно развивали возможности обучения эстонскому языку. Сегодня при помощи кассы по безработице эстонский могут изучать как безработные, так и работающие люди”, — пояснила Сиккут.

Начиная с 1 июня также расширился круг тех работников, которые могут изучать эстонский язык при поддержке кассы по безработице. Также расширились возможности работодателей развивать навыки владения эстонским у работников.