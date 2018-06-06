06.06.2018, 19:41

Больше половины от всех изучающих эстонский жителей республики составляют жители Ида-Вирумаа

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Mairee Raadik.ÕS-i koostaja
Mairee Raadik.ÕS-i koostajaFoto: Vallo Kruuser

Бесплатное обучение взрослых эстонскому языку пользуется большим спросом, выяснилось в ходе представленного сегодня в Министерстве культуры исследования Таллиннского университета и Эстонского центра прикладных исследований CentAR ”Изучение эстонского языка взрослыми, с родным языком отличном от эстонского, в политике интеграции и политике рынка труда: качество, влияние, организация”, а большую часть от всех изучающих эстонский составляют жители Ида-Вирумаа.

На основе результатов подготовленного при поддержке Европейского регионального фонда исследования были подготовлены политические рекомендации для повышения эффективности и гибкости организованного государством обучения взрослых эстонскому языку.

У заказанного министерством культуры и министерством социальных дел исследования было три цели: изучить нужды и опыт изучения эстонского языка взрослым населением, родным языком которого не является эстонский, получить обратную связь по организации обучения языку со стороны тех, кто предлагает обучение, а также уместность и результативность изучения эстонского языка в качестве услуги рынка труда, которая предоставляется кассой по безработице.

Государство является ведущим заказчиком обучения эстонскому языку. Объем обучения отличается год от года и составляет от 2000 до 6000 человек в год. По оценке авторов исследования, число людей, планирующих в ближайшие три года изучать эстонский, может составлять от 52 000 до 68 000 человек.

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”Большой интерес к изучению эстонского радует и подтверждает, что живущие в Эстонии люди с иным родным языком хотят учить государственный язык и считают владение эстонским необходимым. Поэтому очень важно не просто продолжать предлагать бесплатное обучение языку, но и совместно со всеми сторонами искать новые решения, чтобы изучение языка еще лучше отвечало бы нуждам учащихся”, — сказал министр культуры Индрек Саар. ”Для поддержания достигнутого навыка владения языком необходима эстоноязычная среда общения и открывающиеся вскоре в Нарве и Таллинне дома эстонского языка создадут для этого новые возможности”, — добавил Саар.

По данным исследования, хорошо эстонским владеет примерно половина (от 43 до 54%) взрослых с другим родным языком. В 2018 году доля людей в возрасте от 15 до 74 лет, совершенно не владеющих эстонским, составляла менее 10%. Препятствием для повышения уровня владения языком людей с низким навыком владения эстонским было недостаточное количество возможностей для общения на эстонском (71%), также подчеркивается нехватка денег и времени (58% и 49%). Лишь 7% людей с другим родным языком готовы полностью самостоятельно оплачивать изучение эстонского языка, свыше трети людей к этому совершенно не готовы.

Из исследования выяснилось, что мотивация к изучению эстонского языка тесно связана с рынком труда. Свыше 90% участников обучения в качестве причины изучения эстонского называет лучшие перспективы на рынке труда и возможности справляться. Также изучать эстонский людей мотивирует желание лучше справляться в повседневных ситуациях и участвовать в общественной жизни, в том числе в культурной жизни.

”Результаты исследования подтверждают, что обучение эстонскому языку в качестве услуги рынка труда необходимо, но для повышения эффективности изучения эстонского необходимо повысить многообразие и гибкость возможностей обучения”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут. ”В свете этого знания мы рады тому, что постоянно развивали возможности обучения эстонскому языку. Сегодня при помощи кассы по безработице эстонский могут изучать как безработные, так и работающие люди”, — пояснила Сиккут.

Начиная с 1 июня также расширился круг тех работников, которые могут изучать эстонский язык при поддержке кассы по безработице. Также расширились возможности работодателей развивать навыки владения эстонским у работников.

Среди прочего, исследование детально рассматривает организацию, качество и результативность обучения эстонскому языку, предлагаемое кассой по безработице в качестве услуги рынка труда. К 2017 году число людей, участвовавших в обучении эстонскому языку при поддержке кассы по безработице, выросло до 2793. Одной из причин роста числа участников обучения служит расширение возможностей изучения эстонского для трудоустроенных людей. В рамках программы ”Работай и учись” в 2017 году к изучению эстонского приступило 658 трудоустроенных человек. В последние два года выросла доля Ида-Вирумаа в изучении эстонского языка. В 2017 году 59% всех изучающих эстонский людей были из Ида-Вирумаа, в период с 2012 по 2015 гг. соответствующий показатель составлял 33-39%.

Общая удовлетворенность принявших участие в курсах высоко — 76-91% очень довольны или скорее довольны курсами. 58-65% участников курсов считают, что обучение принесло пользу, поскольку помогло расширить круг рабочих мест, улучшило возможности для карьеры в будущем, помогло найти работу, которую бы соискатель не получил без владения эстонским, а также найти работу по специальности, более высокооплачиваемую работу или работу в государственном секторе.

В качестве одной из основных проблем в исследовании упомянуты цикличность и проектный характер изучения языка, которые не гарантируют стабильность и не способствуют повышению профессиональной квалификации преподавателей. Согласно исследованию, вторая важная проблема заключается в нехватке учителей эстонского языка для взрослых, из-за чего для повышения доступности и качества изучения языка необходимо прежде всего вкладываться в подготовку и развитие учителей с соответствующими навыками.

В случае предлагаемых кассой по безработице курсов эстонского подчеркивается большая доля тех, кто прерывает обучение, что, в свою очередь, влияет на экономическую эффективность курсов. По оценке авторов исследования, на прерывание обучения влияет как общая ситуация на рынке труда, т.е. улучшившиеся возможности найти работу, так и организация курсов. Для того чтобы сократить число прерывания курсов и увеличить окупаемость, авторы исследования рекомендуют повысить гибкость курсов, чтобы взрослые люди могли лучше сочетать изучение языка и работу.

Предлагающие услугу обучения лица ощущают растущую потребность в предложении новым иммигрантам обучения эстонскому языку непосредственно сразу по приезде в страну. Также важно дополнить межкультурные навыки преподавания у учителей эстонского языка.

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