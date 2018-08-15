15.08.2018, 10:51

Больницы Ида-Вирумаа ждут значительные инвестиции, будет создано 8 новых центров здоровья

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rus.delfi.ee
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Tervishoiutöötajad korraldasid täna hommikul hoiatusstreigi Narvas
Tervishoiutöötajad korraldasid täna hommikul hoiatusstreigi NarvasFoto: Sergei Stepanov, NPA

В последние годы был сделан ряд необходимых инвестиций в медицинские учреждения Ида-Вирумаа. Обновленное отделение экстренной медицины, строительство корпуса активного лечения Ида-Вируской Центральной Больницы и восемь новых центров здоровья позволят местным жителям получать услуги здравоохранения в современных условиях, сообщает Министрество здоровья.

В течение следующих четырех лет в строительные работы корпуса активного лечения Ида-Вируской Центральной Больницы будет инвестировано порядка 15 миллионов евро. В 2019-2021 гг. в Ида-Вируской Центральной Больнице будет продолжен второй этап строительства здания активного лечения и реновация существующего здания, чтобы обеспечить доступность качественного лечения в регионе.

В зоне ответственности Ида-Вируской Центральной Больницы проживает порядка 200 000 жителей и это крупнейшая больница в регионе. ”Обновленная центральная больница сможет предлагать жителям лучшую услугу здравоохранения и поддержит развитие региона в целом”, — сказала министр здоровья Рийна Сиккут, по словам которой, современная рабочая среда — один из многих аспектов, способствующий мотивации врачей и сестер отправиться на работу в этот регион.

Также в течение трех следующих лет в Ида-Вирумаа будут основаны восемь новых центров здоровья первичного уровня — два в Кохтла-Ярве, два в Силламяэ, два в Нарве и по одному в Кивиыли и Йыхви. В новых центрах здоровья в добавок к семейному врачу и сестре станут работать физиотерапевт, домашняя медсестра, акушерка и другие специалисты в соответствии с локальной необходимостью.

”Роль здравоохранения первичного уровня становится все важнее. Вместе с создаваемыми центрами здоровья укрепляются команды семейных врачей и можно будет предлагать широкий выбор услуг. Инвестиции в инфраструктуру позволят местным жителям получать, а медицинским работникам — оказывать услуги здравоохранения в современных условиях”, — сказала министр Сиккут. ”Создание центров здоровья — важный вклад в жизнеспособность региона”.

Начиная с осени 2018 года, услуги молодежи с зависимостями в Ида-Вирумаа при поддержке государства станет оказывать Ида-Вируская Центральная Больница. Решением правительства начиная со следующего года на профилактику ВИЧ и наркомании в последующие годы постоянно будет выделяться на 1,5 миллиона евро больше, чем прежде. Это позволит создать новые места услуги реабилитации, предназначенные для несовершеннолетних. Планируется приступить к оказанию амбулаторной услуги в сентябре и начиная с 2019 года также будет открыт 24-местный круглосуточный центр лечения зависимости.

13 и 14 августа министр здоровья и труда Рийна Сиккут находится Ида-Вирумаа с двухдневным визитом. В рамках визита также состоится посещение Раквереской больницы. Визит министра проходит в рамках программы ”полевых работ” в Ида-Вирумаа, организованных министерством культуры.

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