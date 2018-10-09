Более 7000 клиентов оставались без электричества в Кохтла-Ярве из-за поломки трансформатора
Утром во вторник частично отключилась кохтла-ярвеская подстанция, оставив в городе на 47 минут без электроснабжения 7429 клиентов.
Утром во вторник частично отключилась кохтла-ярвеская подстанция, оставив в городе на 47 минут без электроснабжения 7429 клиентов.
Аварийное отключение подстанции произошло 9 октября в 8:13 из-за выключенного автоматикой трансформатора, электроснабжение большей части клиентов было восстановлено уже к 9:00, сообщает rus.err.ee.
Причину отключения трансформатора на данный момент установить не удалось.
"Масштабный перебой в электроснабжении вызвал трансформатор, который выключился. Прибывшая на место бригада при первом осмотре не нашла видимых дефектов и снова включила напряжение на подстанции", — сообщил ведущий специалист центра управления Elektrilevi Эгон Сультс.
Он добавил, что специалисты оператора электрических сетей постараются установить точную причину, по которой отключился трансформатор, чтобы такая ситуация не повторилась.
Позднее в Elektrilevi уточнили, что в городе остается без электричества 451 клиент из-за неисправности кабеля. Оператор рассчитывает восстановить их электроснабжение к полудню.
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