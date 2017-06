Более 120 учащихся Ида-Вируского центра профобразования отправятся на практику за границу

В завершающемся учебном году в рамках проектов Erasmus+ 62 учащихся Ида-Вирумааского центра профессионального образования (ИВЦПО) прошли практику по специальности на предприятиях и в школах в европейских странах, а также 17 работников центра побывали на стажировке.

Три проекта Erasmus+ помогли будущим мастерам отправиться в Германию, Латвию, Литву, Португалию, Великобританию, Словению, Швецию, Испанию и Францию. Выбор специальностей тоже был очень широким — начиная от парикмахера и заканчивая управлением программного обеспечения и баз данных.

По словам директора по учебной части Центра профессионального образования Рийны Вейденбаум, учебное заведение постоянно прилагает усилия для того, чтобы дать своим учащимся международный опыт, так что проекты Erasmus+, несомненно, будут продолжаться и в ближайшие годы.

”Я очень рада, что между филиалами ИВЦПО возникла хорошая синергия в отношении заграничной практики, и что во всех проектах принимали участие и учащиеся других филиалов”, — сказала Вейденбаум. — ”Прохождение практики в другой стране и культуре дает будущему мастеру неоценимый опыт, расширяет его кругозор и багаж опыта, создавая предпосылки для блестящей и разносторонней карьеры. Поэтому между тремя филиалами учебного заведения существует тесная, но позитивная конкуренция за то, чтобы попасть на эти места в проектах”.

Проекты Ида-Вирумааского центра профессионального образования, в которых принимали участие учащиеся и работники всех трех филиалов, носят названия ”Выучиться на хорошего мастера на европейском опыте”, ”Выучиться в Европе на мастера — 2” и ”Выучиться в Европе на мастера — 3”.

Итоги заграничной практики подводятся на традиционных конференциях проектов, которые проходят в Йыхви, Нарве и Силламяэ.

”Помимо стран Европейского Союза, у нас налажено очень хорошее сотрудничество также с учебными заведениями и предприятиями Армении, Грузии, Украины и России. Например, осенью для учащихся специальности ”организация туризма” запланирована практика в отелях Армении”, — добавила Вейденбаум. ”Эти возможности нам удалось реализовать благодаря удачным финансовым решениям, которые позволили выделить дополнительные средства на заграничную практику”.

Также ИВЦПО получил субсидию на проведение проекта ”Раскройте свой талант, учась у самых лучших” (”Discover your talent by learning from the best”). В течение двух следующих учебных годов центр отправит около 120 учащихся на практику и 40 работников на стажировку в партнерские учебные заведения и на предприятия. В их числе учащиеся на специальности ”повар”, ”пекарь-кондитер”, ”организация туризма”, ”парикмахер”, ”логистика”, ”разработчик программного обеспечения”, ”специалист по IT-системам”, ”мультимедиа”, ”сварщик”, ”оператор металлорежущих станков”, ”строитель-отделочник”, ”мехатроник”, ”электрик”, ”автоматик” и ”автотехник”. Учащиеся на базе основной школы проведут на практике четыре-пять недель, а учащиеся на базе средней школы — две недели. Целевые страны — Испания, Венгрия, Австрия, Великобритания, Португалия, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Литва, Словения и Франция.

В трех филиалах ИВЦПО в Йыхви, Силламяэ и Нарве в 22 группах учебных программ обучается на мастера более 2800 разновозрастных учащихся. Обучение ведется как на эстонском, так и на русском языке, на базе основного и среднего образования, а также на базе учебного заведения и на базе рабочего места. Учебное заведение стало лучшим партнером Эстонской кассы страхования по безработице 2016 года в Ида-Вируском уезде.