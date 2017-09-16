Более 1000 человек будут готовить мюзикл "Заметь чудо в человеке"

Силламяэское общество защиты детей реализует масштабный проект — постановку мюзикла, посвященном будущему Эстонии. В мюзикле примут участие более тысячи человек, а представят его публике только один раз — в таллиннском концертном доме Nordea 22 февраля 2018 года.

Постановка станет подарком молодежи к 100-летию Эстонской Республики.

Представитель Общества защиты детей Силламяэ Василий Голиков призывает молодежь от 14 до 26 лет присоединиться к проекту.

”В проекте напрямую примет участие не менее 1150 человек, причем еще больше будет косвенных участников. В основном молодежь привлекается из четырех регионов: Вирумаа, Тартумаа, Пярнумаа и Харьюмаа”, — сообщает Василий Голиков.

Отбор актеров проходит в формате кастингов, концертов по сути, подобных популярной телепередаче ”Эстония ищет таланты”. Первый кастинг пройдет 22 сентября в Йыхви.

К реализации проекта привлекаются различные организации, например, национально-культурные общества, а также художники, музыканты, драматурги.

Сценарий готовящегося мюзикла под названием"Заметь чудо в человеке" еще предстоит написать.

”Пройдут семинары, в рамках которых будем обсуждать актуальные для Эстонии темы, а результаты обсуждений послужат материалом для сценария. Первый семинар пройдет в Нарвском колледже Тартуского университета 13 октября, второй состоится в ноябре в Тартуском университете, а третий в начале декабря в Таллинском университете”, информирует Василий Голиков.