Блокировка провалилась: почему Telegram еще работает в России

”Будем надеяться, что из этого будут сделаны соответствующие административные выводы. А систему блокировок в РФ давно необходимо пересмотреть. В конце концов, как говорили в той же Минкомсвязи, блокировки возможны только там, где существует общественный консенсус. Блокировать популярные сервисы — значит показывать неадекватность чиновников задачам госуправления”, — считает эксперт.

Кроме того, не исключена и такая версия — вся блокировка Telegram носила характер ”показательной порки”, попутно усложнившись трудновыполнимой процедурой ограничения доступа.

Как рассказал ”Газете.Ru” руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ”ТСС” Илья Шарапов, чиновники Роскомнадзора оказались технически не готовы к полной блокировке Telegram.

”Команда Telegram сыграла на упреждение и была готова к трудностям с доступом… Роскомнадзор же действовал топорно, блокируя мессенджер не адресно, а целыми подсетями, в результате чего под удар попали сотни и тысячи компаний, как и Telegram, арендовавшие облачные сервера у Amazon и Google.

Чиновники, как мне кажется, понимали невозможность исполнения собственных требований. Скорее, кампания против Telegram носила показательный характер, а единственной жертвой стали слабо подкованные в технологиях пользователи”, — считает Шарапов.

Существует и третья версия — якобы такие суровые меры по блокировке Telegram были связаны с желанием главы Роскомнадзора Александра Жарова сохранить свой пост накануне смены правительства. В прессе ходило немало слухов, что Жаров может потерять свое ведомство.

Вероятно, что надзорный орган рассчитывал на ”маленькую победоносную войну”, но переоценил свои возможности. Помимо прочего, Роскомнадзор явно недооценил упорство создателя мессенджера Павла Дурова, который не раз говорил, что российский рынок не является приоритетным для Telegram.

К сожалению, такой план не оправдался — ”быстрой” блокировки Telegram не получилось, а Дуров приложил все усилия, чтобы мессенджер остался доступным для россиян.