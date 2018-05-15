Блокировка провалилась: почему Telegram еще работает в России

Решение о блокировке Telegram так и не вступило в законную силу потому, что адвокаты мессенджера успели подать соответствующую жалобу, сообщает Мосгорсуд. К сожалению, на мероприятиях Роскомнадзора по ограничению доступа к приложению это никак не отразится, так как суд удовлетворил ходатайство ведомства о немедленной блокировке мессенджера. Тем временем, Telegram продолжает стабильную работу в России, и ”Газета.Ru” попыталась разобраться, почему так происходит.
Эта ситуация с заблокированным мессенджером, который все еще работает, породила множество версий — от технических по максимально конспирологических.
Наиболее правдоподобной выглядит та, которой придерживались эксперты IT-индустрии еще месяц назад — полностью заблокировать мессенджер в России просто невозможно.
”Эксперты, в том числе и я, неоднократно предупреждали, что эффективного способа блокировки Telegram, не нарушая связность сети и не затрагивая другие ресурсы при текущем состоянии рунета, просто нет”, — сообщил ”Газете.Ru” главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.