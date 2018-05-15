15.05.2018, 15:19

Блокировка провалилась: почему Telegram еще работает в России

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Gazeta.ru
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TelegramFoto: DADO RUVIC, REUTERS

Решение о блокировке Telegram так и не вступило в законную силу потому, что адвокаты мессенджера успели подать соответствующую жалобу, сообщает Мосгорсуд. К сожалению, на мероприятиях Роскомнадзора по ограничению доступа к приложению это никак не отразится, так как суд удовлетворил ходатайство ведомства о немедленной блокировке мессенджера. Тем временем, Telegram продолжает стабильную работу в России, и ”Газета.Ru” попыталась разобраться, почему так происходит.

Эта ситуация с заблокированным мессенджером, который все еще работает, породила множество версий — от технических по максимально конспирологических.

Наиболее правдоподобной выглядит та, которой придерживались эксперты IT-индустрии еще месяц назад — полностью заблокировать мессенджер в России просто невозможно.

”Эксперты, в том числе и я, неоднократно предупреждали, что эффективного способа блокировки Telegram, не нарушая связность сети и не затрагивая другие ресурсы при текущем состоянии рунета, просто нет”, — сообщил ”Газете.Ru” главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

”Будем надеяться, что из этого будут сделаны соответствующие административные выводы. А систему блокировок в РФ давно необходимо пересмотреть. В конце концов, как говорили в той же Минкомсвязи, блокировки возможны только там, где существует общественный консенсус. Блокировать популярные сервисы — значит показывать неадекватность чиновников задачам госуправления”, — считает эксперт.

Кроме того, не исключена и такая версия — вся блокировка Telegram носила характер ”показательной порки”, попутно усложнившись трудновыполнимой процедурой ограничения доступа.

Как рассказал ”Газете.Ru” руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ”ТСС” Илья Шарапов, чиновники Роскомнадзора оказались технически не готовы к полной блокировке Telegram.

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”Команда Telegram сыграла на упреждение и была готова к трудностям с доступом… Роскомнадзор же действовал топорно, блокируя мессенджер не адресно, а целыми подсетями, в результате чего под удар попали сотни и тысячи компаний, как и Telegram, арендовавшие облачные сервера у Amazon и Google.

Чиновники, как мне кажется, понимали невозможность исполнения собственных требований. Скорее, кампания против Telegram носила показательный характер, а единственной жертвой стали слабо подкованные в технологиях пользователи”, — считает Шарапов.

Существует и третья версия — якобы такие суровые меры по блокировке Telegram были связаны с желанием главы Роскомнадзора Александра Жарова сохранить свой пост накануне смены правительства. В прессе ходило немало слухов, что Жаров может потерять свое ведомство.

Вероятно, что надзорный орган рассчитывал на ”маленькую победоносную войну”, но переоценил свои возможности. Помимо прочего, Роскомнадзор явно недооценил упорство создателя мессенджера Павла Дурова, который не раз говорил, что российский рынок не является приоритетным для Telegram.

К сожалению, такой план не оправдался — ”быстрой” блокировки Telegram не получилось, а Дуров приложил все усилия, чтобы мессенджер остался доступным для россиян.

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