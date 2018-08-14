14.08.2018, 19:00

Бизнес по-нарвски: действительно ли банки не хотят давать кредиты на предпринимательство в Нарве?

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Ромет Креэк
 
Редактор: Вера Степанова
 
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Бизнес по-нарвски: действительно ли банки не хотят давать кредиты на предпринимательство в Нарве?
Foto: Romet Kreek

В Нарве за годы независимости Эстонии не построено ни одного нового многоквартирного дома, пишет Eesti Päevaleht.

Совладелец строительного предприятия Rand & Tuulberg Айвар Туульберг сказал, что в Нарве за годы независимости Эстонии не построено ни одного нового многоквартирного дома, что является своеобразной аномалией. "Ни один банк не придет нам на помощь, мы должны справляться сами. Поэтому для нас важно делать все поэтапно и следить за ситуацией", — сказал Туульберг Põhjarannik.

Ärileht Туульберг заверил, что он никогда не говорил, что банки не дают кредит на строительство многоквартирного дома в Нарве, потому что они даже не просили кредит. "Речь идет о Нарвском промышленном парке, куда банки не склонны давать кредит", — уточнил Туульберг.

Замкнутый круг

Ректор Академии МВД и бывший директор Нарвского колледжа ТУ Катри Райк сказала, что в Нарве как будто замкнутый круг. Высокооплачиваемые работники, может быть, приехали бы работать в Нарву, если бы было современное жилье.

У действующих в Эстонии банков нет доверия к городу Нарва, заинтересованные в инвестициях в приграничный город не получают кредит, констатировала Райк. Отчасти проблема якобы в том, что зачастую начинают бизнес на наличные деньги в полиэтиленовом пакете и в таком случае банку делать нечего.

Цифры крупнейшего банка Swedbank показывают, что нарвские предприниматели малоактивны во взятии кредитов. По данным 2017 года, в Нарве пользовалось кредитными услугами Swedbank в три раза меньше предприятий, чем в Пярну. Разница с Тарту — в восемь раз. В прошлом году в Ида-Вирумаа учредили в три раза меньше предприятий, чем в Тартумаа.

"В случае возникновения бизнес-идеи или расширения имеющегося бизнеса мы обязательно призываем обращаться в банк. У нас есть решения, которые позволяют предприятию привлечь кредитные средства, не имея сильного залога, — пояснил руководитель отдела бизнес-банкинга Swedbank Прийт Лопсик. — В сотрудничестве с Европейским инвестиционным фондом мы предлагаем бесплатные гарантийные программы, которые позволяют предприятию реализовать желаемые планы. При финансировании мы исходим, прежде всего, из жизнеспособности бизнес-плана. Местонахождение предприятия не имеет значения, важны люди, которые стоят за предприятием. У Swedbank в Ида-Вирумаа есть свой администратор бизнес-клиентов, поэтому мы хорошо осведомлены о местном бизнесе".

Дискриминации нет

SEB отметил, что никакой дискриминации нет. SEB обслуживает всех клиентов по всей Эстонии на равных основаниях. Город Нарва банк назвал активным организатором открытых конкурсов на поставку. По их сведениям, там всегда есть финансирующие.

Руководитель бизнес-банкинга LHV Арко Куртманн заверил, что нет разницы, находится ли предприятие в Нарве или в Пылва. Если бизнес-план хороший и способны его осуществить, то LHV финансирует предприятие.

"Разумеется, банку для выдачи кредита нужен залог, и ликвидность и стоимость залога зависят, среди прочего, и от региона, — сказал Куртманн. — При необходимости мы можем для получения дополнительного залога попросить помощи у KredEx или Фонда развития сельской жизни".

По словам бизнес-линии финансирования бизнес-клиентов Coop Pank Хело Коскинена, у банка в Нарве значительное количество частных и бизнес-клиентов.

ТОП

"Для начала или развития бизнеса мы давали в Нарве кредит, например, предприятиям производственного сектора, — сказал Коскинен. — Мы рассматриваем каждое ходатайство о кредите персонально, и основанием для положительного решения о финансировании является, прежде всего, платежеспособность ходатайствующего, то есть только регион деятельности предприятия, несомненно, не является определяющим критерием при получении кредита".

Foto: Romet Kreek


Foto: Romet Kreek


Foto: Romet Kreek


Foto: Romet Kreek


Foto: Romet Kreek
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