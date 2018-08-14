Бизнес по-нарвски: действительно ли банки не хотят давать кредиты на предпринимательство в Нарве?

Совладелец строительного предприятия Rand & Tuulberg Айвар Туульберг сказал, что в Нарве за годы независимости Эстонии не построено ни одного нового многоквартирного дома, что является своеобразной аномалией. "Ни один банк не придет нам на помощь, мы должны справляться сами. Поэтому для нас важно делать все поэтапно и следить за ситуацией", — сказал Туульберг Põhjarannik.

Ärileht Туульберг заверил, что он никогда не говорил, что банки не дают кредит на строительство многоквартирного дома в Нарве, потому что они даже не просили кредит. "Речь идет о Нарвском промышленном парке, куда банки не склонны давать кредит", — уточнил Туульберг.

Замкнутый круг

Ректор Академии МВД и бывший директор Нарвского колледжа ТУ Катри Райк сказала, что в Нарве как будто замкнутый круг. Высокооплачиваемые работники, может быть, приехали бы работать в Нарву, если бы было современное жилье.

У действующих в Эстонии банков нет доверия к городу Нарва, заинтересованные в инвестициях в приграничный город не получают кредит, констатировала Райк. Отчасти проблема якобы в том, что зачастую начинают бизнес на наличные деньги в полиэтиленовом пакете и в таком случае банку делать нечего.