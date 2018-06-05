Бесплатные уездные автобусы: ”мяч” в руках шоссейного департамента

Накануне они участвовали в открытом совместном заседании в Таллинне комиссий Рийгикогу по экономике и по сельской жизни, где как раз обсуждались проблемы внедрения бесплатного автобусного движения. По словам представителей ЦОТ, у них осталось впечатление, что в этом вопросе нет единства даже между министерством экономики и дорожным департаментом.

Сам ида-вируский ЦОТ, представляя тему бесплатного общественного транспорта в уезде самоуправлениям-учредителям перед их голосованием, нашёл, что в этом деле больше минусов, чем плюсов.

- Могу сказать, что выиграли бы от этого нововведения те жители, которые ездят в ида-вируские зоны отдыха, в леса, на пляжи и дачи, и частично те, которые, например, работают в Йыхви, а живут вне его. Если же говорить о жителях деревень и посёлков южной части уезда, которые работают в Кохтла-Ярве, то в будние дни, чтобы доехать до работы, им всё равно пришлось бы пересаживаться с бесплатных уездных на платные городские кохтла-ярвеские линии, — сказала Лунина.

Она подчеркнула, что с учётом географических особенностей региона Кохтла-Ярве-Йыхви-Ахтме разумнее было бы внедрять здесь бесплатный транспорт по единообразной схеме и для уездных, и для городских маршрутов, однако городское автобусное движение регулируется уже по другим правилам.

Кроме того, минусами внедрения бесплатного проезда в непродуманном виде центр считает то, что уездные автобусы, скорее всего, будут переполнены, качество обслуживания пассажиров ухудшится, а также то, что при внедрении новой схемы с лета фирмы-операторы потеряют часть дохода: летом потоки так и так вырастали и приход с билетов был больше, а при бесплатной схеме государство просто выплатит перевозчикам некую усреднённую компенсацию. Из-за последнего момента, кстати, как вариант не исключается и переход на бесплатный проезд в более поздние сроки.

- Надо иметь в виду и то, что одного решения шоссейного департамента тоже мало. Изменение системы потребует изменить договоры с автобусными фирмами, обслуживающими уездные маршруты. А это не сделаешь за день-два, да и как отнесутся к изменениям договоров фирмы? — обратили внимание в ЦОТ Ида-Вирумаа.

За бесплатный общественный уездный транспорт в Ида-Вирумаа на собрании ЦОТ высказались Нарва-Йыэсуу, Йыхви и Алутагузе, против были Кохтла-Ярве и Тойла, сообщили ранее СМИ.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко объяснила свою позицию тем, что бесплатные уездные линии нанесут серьёзный удар по городскому транспорту, старейшина волости Тойла Эве Эаст — тем, что при новой системе волость будут посещать нежелательные гости, которые могут нарушать общественный порядок. Руководитель Йыхви Алексей Наумкин сказал ”ИП”, что голосовал ”за”, исходя чисто из йыхвиских интересов: городского транспорта у Йыхви нет, а с внедрением государственно-поддерживаемой бесплатной системы отпадёт необходимость тратить волостные средства на аналогичные местные льготы.