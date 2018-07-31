Бесплатные автобусы Нарва — Нарва-Йыэсуу идут переполненные пассажирами, но коллапса уже нет

”В этой ситуации ничего не оставалось, кроме как совместно с еще несколькими людьми вызвать такси и поехать на нем. А если бы на такси никто ехать не захотел бы, чтобы я делала? Платила бы 8 евро?”, — сказала Лариса выступающая за платный уездный транспорт.

Ее ровесница и землячка Татьяна недовольна тем, что этим рейсом пользуются не только те, кто едет в Нарву или Нарва-Йыэсуу, но и те, кто хочет добраться до расположенных на нарвской административной территории дач, а это почти все садовые товарищества в окрестностях города, даже те, которые окружены землями Нарва-Йыэсуу, объединившегося с Вайвара прошлой осенью, к ним относятся. ”У них же есть свои автобусы (платные, — прим. авт.), вот пусть на них и ездят”, — заявляет Татьяна, в то же время понимая, почему те же пенсионеры выбирают бесплатный проезд вместо того, чтобы платить 1 евро.

Narva, tasuta buss Foto: Roman Vikulov, Delfi

Тамара, нарвитянка, предпенсионного возраста, работающая в одном из городских департаментов, в четвертый раз в этом году отправившаяся со своиими внуками в Нарва-Йыэсуу на пляж, сказала, что ей повезло — всякий раз в автобусе находились места, так они начали ездить, когда в почти каждый рейс отправлялись уже по два автобуса. ”Вчера, когда ехали назад, приехал один автобус, но все-таки все поместились”, — информировала Тамара.

Тот рейс, которого она ждала днем во вторник, также обошелся без дополнительного автобуса. Уже после ”Пушкини, 22” он основательно заполнился (происходит это медленно, так как автобусы до сих пор не снабжены валидаторами), и не факт, что в нем нашлось место для тех, кто ждал на последней нарвской остановке. В основном на пляж в такую жару ездят молодые люди, в большом числе — подростки, многие из которых в прошлые годы предпочитали добираться в курортный город автостопом. Дорогу в переполненном до степени ”селедки в бочке” автобусе, они переносят проще, чем пенсионеры.

Пожилой нарвитянин Владимир сказал Delfi, что ему физически тяжело ездить, но молодежь часто уступает сидячее место.

Игорь, нарвитянин средних лет, очень доволен переходом уездного транспорта на бесплатную основу. Он часто ездит на море отдыхать с детьми, и то, о очем некоторые говорят — о мелком хулиганстве со стороны подростков, беспокоящих других пассажиров — не подтверждает. ”Никогда такого не видел за последний месяц. Все ведут себя нормально”, — сказал Игорь.

Юная старшеклассница Оксана сообщила Delfi, что бывает в это жаркое время в Нарва-Йыэсуу со своими друзьями практически каждый день именно благодаря тому, что автобусы стали бесплатными — родители бы каждый день денег на билеты давать бы не стали (билет в Нарва-Йыэсуу стоил от 1 евро).

В автобусной фирме Sebe, обеспечивающей пассажирские перевозки на линии Нарва — Нарва-Йыэсуу, Delfi подтвердили, что в практически каждый рейс выходят по два автобуса, но в то же время подчеркнули, что так было в напряженные пляжные сезоны и тогда, когда билеты были платными.

Также в Ида-Вирумаа дополнительные автобусы поддерживают основные между Йыхви и Тойла, еще одним уездным курортом.

Дополнительных автобусов не хватает маршруту №904 — Нарва-Силламяэ. Тем, кто хочет сесть, например, в Синимяэ на автобус, идущий из Нарвы, порой не хватает места.