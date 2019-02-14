Баллотирующиеся в Ида-Вирумаа кандидаты от "Ээсти 200" уверены, что скандальная реклама партии их кампании не повредят

Скандальные плакаты партии "Ээсти 200" широко обсуждаются до сих не только в Эстонии, но и за ее пределами, хотя появились всего на одной таллиннской трамвайной остановке еще 7 января. Уже восьмого числа ”шоковые” плакаты, указывающие на то, что эстонцы и русские должны ждать трамвай по отдельности, сменили на другие, провозглашающие, что нужно, чтобы они учились в одних школах, ходили на одни праздники.

Лидер партии Кристина Каллас сделала заявление, объяснив, что сначала "Ээсти 200" всего лишь зафиксировала реальное положение вещей в Эстонии, где общины мало, что связывает, но поток критики не ослаб.

Очевидно, что в условиях предвыборного периода о плакатах "Ээсти 200" оппоненты партии и эстонские избиратели вспомнят еще не раз, и пока невозможно сказать, пойдет ли на пользу такое оглушительное начало кампании только недавно появившейся политической силе.

Тем интереснее то, как относятся к старту избирательной кампании не лидеры партийного списка, а в частности те кандидаты, что избираются в Ида-Вирумаа, где проблема разделения русских и эстонцев воспринимается особенно остро, и, мягко говоря, не все считают, что общие школы — это ее решение.

Delfi пообщался тремя ида-вирумааскими кандидатами "Ээсти 200", в том числе с лидером регионального списка Ахти Пууром.