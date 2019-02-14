14.02.2019, 11:10

Баллотирующиеся в Ида-Вирумаа кандидаты от "Ээсти 200" уверены, что скандальная реклама партии их кампании не повредят

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rus.delfi.ee
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Баллотирующиеся в Ида-Вирумаа кандидаты от "Ээсти 200" уверены, что скандальная реклама партии их кампании не повредят
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Баллотирующиеся в Ида-Вирумаа кандидаты от "Ээсти 200" узнали о нашумевших плакатах на остановке Хобуяама и Таллинне вместе со всей остальной Эстонией и первая их реакция была шоковой. В обсуждении того, нужно ли делать что-то подобное, они не участвовали. В то же время кандидаты Северо-Востока полагают, что громкое заявление о проблеме все-таки следовало сделать, а их личным перспективам на выборах оно не повредит.

Скандальные плакаты партии "Ээсти 200" широко обсуждаются до сих не только в Эстонии, но и за ее пределами, хотя появились всего на одной таллиннской трамвайной остановке еще 7 января. Уже восьмого числа ”шоковые” плакаты, указывающие на то, что эстонцы и русские должны ждать трамвай по отдельности, сменили на другие, провозглашающие, что нужно, чтобы они учились в одних школах, ходили на одни праздники.

Лидер партии Кристина Каллас сделала заявление, объяснив, что сначала "Ээсти 200" всего лишь зафиксировала реальное положение вещей в Эстонии, где общины мало, что связывает, но поток критики не ослаб.

Очевидно, что в условиях предвыборного периода о плакатах "Ээсти 200" оппоненты партии и эстонские избиратели вспомнят еще не раз, и пока невозможно сказать, пойдет ли на пользу такое оглушительное начало кампании только недавно появившейся политической силе.

Тем интереснее то, как относятся к старту избирательной кампании не лидеры партийного списка, а в частности те кандидаты, что избираются в Ида-Вирумаа, где проблема разделения русских и эстонцев воспринимается особенно остро, и, мягко говоря, не все считают, что общие школы — это ее решение.

Delfi пообщался тремя ида-вирумааскими кандидатами "Ээсти 200", в том числе с лидером регионального списка Ахти Пууром.

- Не навредят ли таллиннские плакаты кандидатам партии в Ида-Вирумаа? Как по-вашему, избиратели Северо-Востока поняли ли ту идею, которую хотела "Ээсти 200" донести?

- Я, конечно, не специалист по рекламе, по PR, но тоже, когда увидел эти плакаты, не испугался, но было неприятное ощущение, — говорит Ахти Пуур. — Но ведь реальность действительно такова — у нас как будто два живущих параллельно общества. И проблемы Ида-Вирумаа в частности долгие годы мало кого интересуют в Таллинне, так как это, как будто, какой-то далекий регион. Столица живет своей жизнью.

Когда я работал в VKG (с 2009 по 2016 год Пуур был финансовым директором и заместителем председателя правления Viru Keemia Grupp AS, — прим. ред.), мы делали расчеты: сколько государство получает прибыли от сланцевой энергетики, в виде дивидендов Eesti Energia, налогов на ресурсы, налогов на зарплаты, и получались громадные суммы. С другой стороны, на месте видели, что через каждые три-четыре года в этой сфере происходят какие-то сокращения рабочей силы, а у людей нет возможности в регионе найти себе новую работу по специальности. Из-за этого они либо вынуждены уезжать, чтобы применить свои профессиональные умения в других местах, либо радикально менять род занятий, и это совершенно неразумное использование возможностей региона.

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