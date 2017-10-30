Автомобили на нарвских улицах бросают путешественники, строители, безответственные горожане

На прошлой неделе нарвские муниципальные власти вывезли на временную стоянку четыре автомобиля, давно оставленные на парковке перед домом культуры ”Ругодив”. Один автомобиль — с немецким регистрационным номером, другой — с голландским, третий — с польским, четвертый — с французским.

Автомобили отправили на стоянку муниципального Нарвского центра обращения отходов, где они будут храниться год, а если до того момента собственники, с которыми пытаются связаться, не заявят свои права на транспортные средства и не заберут их, то Нарва продаст машины, по всей вероятности — на металлолом. С учетом того, что в нынешнем состоянии их стоимость данных автомобилей не выше цены металла, из которого они сделаны, надеяться на то, что владельцы заберут их, вряд ли стоит.

По словам старшего специалиста по охране порядка Нарвской горуправы Дмитрия Дьякова, в одном из автомобилей нашли петербургские газеты. На этом основании он полагает, что автомобиль был, скорее всего, приобретен в Европе для путешествий по ней, но ввозить его в Россию было слишком дорого, а потому его просто бросили.

”Автомобиль с польскими номерами, вполне вероятно, брошен польскими строителями, которых было очень много в Нарве во время строительства энергоблока электростанции”, — предполагает Дьяков, считающий, что два других автомобиля также оставлены путешественниками.

По словам чиновника, транспортировка каждого автомобиля на стоянку центра отходов стоила 30 евро, а выручить в результате продажи на металл можно будет около 150 евро.

- Почему Нарва раньше не занялась этими автомобилями, если процедура решения таких проблем определена законодательством, а у города есть стоянка, которую можно использовать для хранения брошенного транспорта?

- Мы убрали эти машины с парковки после того, как поступило соответствующее обращение со стороны фирмы N&V OÜ, занимающейся обслуживанием этой территории, в частности уборкой снега, — говорит Дмитрий Дьяков. — Брошенный транспорт затрудняет уборку снега. Но надо подчеркнуть, что само по себе долгое нахождение автомобилей на парковке, правонарушением не является, если нет знаков ограничивающих парковку. В то же время причиной удаления долго стоящего автомобиля может быть то, что он создал почву для нарушений закона: для воровства, вандализма.

- Насколько серьезна проблема брошенных автомобилей для Нарвы? Сколько таких машин занимает места на дворовых парковках, где пространство в дефиците?

- Буквально пара автомобилей, один из которых мы уберем в самое ближайшее время, — говорит Дьяков. — То есть это не масштабная проблема, которая решалась городскими властями и раньше.

Речь в данном случае об автомобилях, оставленных о дворах. Дьяков сообщает, что с одним из владельцев ненужного ему металлолома не удается найти взаимопонимания ни КТ, ни чиновникам.

Специалист по охране порядка напоминает, что грядущие рождественские праздники, как обычно, ознаменуются закрытием Петровской площади для частного транспорта: его не должно там быть в Первый адвент, а также 31 декабря и 1 января.

Там будет выставлены соответствующие дорожные знаки, а транспорт тех, кто их проигнорирует и будет пользоваться главной парковкой Нарвы, которой давно стала Петровская площадь, будет эвакуирован. Тем, кто ослушается, придется оплатить штраф за нарушение, оплатить эвакуацию, хранение. В общей сложности сумма составит примерно 60 евро, предупреждает Дьяков.