Архитектурный конкурс на строительство нарвского магазина Lidl выиграло бюро Molumba OÜ

На прошлой неделе был выбран победитель объявленного ранее архитектурного конкурса на строительство в Нарве магазина Lidl. Лучшей была признана работа Blue Velvet, предложенная архитектурным бюро Molumba OÜ.

Магазин будет построен в центре города по адресу Таллиннское шоссе, 7.

На первом этапе конкурса были рассмотрены портфолио архитекторов, изъявивших желание поработать над обликом магазина Lidl в Нарве. Из десяти поступивших заявок конкурсная комиссия отобрала три наиболее подходящих портфолио, авторам которых предложили создать концепцию здания супермаркета.

Из числа присланных работ был выбран самый лучший и интересный вариант. В жюри от лица Нарвы входили мэр города Тармо Таммисте и главный архитектор Иван Сергеев.

По оценке жюри, в победившем проекте предложены идеи, которые сделают это место ярким и запоминающимся, оно будет притягивать к себе людей, что, несомненно, выгодно торговому центру. Кроме того, реализация данного решения доступна с финансовой точки зрения.

Стоит также отметить, что на данном этапе получено лишь концептуальное видение будущего магазина и победители конкурса продолжат работу над проектом, будут вносить необходимые изменения и доработки.

”Проект будет прорабатываться дальше с практической точки зрения, в том числе, будет детально проработан главный публичный элемент магазина, ”горка”, таким образом, чтобы она была безопасна для всех участников движения", — отметил Иван Сергеев.

”Может показаться, что в работе над проектированием торгового здания предложить что-то действительно интересное и необычное довольно сложно. Могу с удовольствием признать, что архитектором это удалось, и выбирать было из чего. Предложенное архитекторами решение позволит создать радостную, разнообразную и современную городскую среду, где горожане и гости города смогут приятно проводить свободное время. Также проект добавит красок в центральный район города”, — сказал Тармо Таммисте.

Напомним, что изначально Lidl хотел построить магазин на основании типичного проекта по старой детальной планировке 2001 года, однако с учетом важности местоположения объекта в самом начале центральной улицы города, власти Нарвы настояли на проведении архитектурного конкурса. Lidl согласился отступить от воспроизводимого по всей Европе стандартного внешнего облика магазина торговой сети.

Lidl будет построен на месте бывшего молокозавода, снесенного еще в 90-х. В последнее время этот пустырь использовался в качестве автостоянки. Недвижимость была приобретена у концерна Tallinna Kaubamaja, который в свою очередь купил ее в 2006 году у Lidl Eesti UÜ, фирмы созданной для развития популярной сети магазинов в Эстонии еще в 2000-х, но тогда планам не суждено было реализоваться.