Аренда недвижимости в Ида-Вирумаа дорожает, но продажи квартир идут плохо

Неустойчивое экономическое положение России и введенные западными странами санкции затормаживают рост цен на недвижимость в Ида-Вирумаа, выясняется из анализа ида-вируского рынка недвижимости, проведенного KV.ee. Однако положительные тенденции на рынке найма все же наблюдаются.

Максимальный рост цен на квартиры в Ида-Вирумаа происходил с начала 2013 года до лета 2014, когда цена одного квадратного метра выросла с 302 евро до 430 евро. После 2014 года уровень цен не особо изменился, и в 2017 году составлял 426 евро за квадратный метр. Цены на недвижимость в этот период оставались одинаковыми как в коммерческом, так и в частном секторе.

На портале KV.ee размещено 1760 объявлений о продаже квартир в Ида-Вирумаа. Больше всего квартир продается в Нарве (749), за ней следуют Кохтла-Ярве (396), Силламяэ (224) и Нарва-Йыэсуу (123).

Немного более позитивные результаты продемонстрировал рынок найма, где стоимость квадратного метра за год выросла примерно на одну пятую. Причиной этому можно считать размещение военных в Ида-Вирумаа, которое повлекло за собой повышение спроса на квартиры.

”Если смотреть на статистику цен по объявлениям, то самые дорогие районы в Ида-Вирумаа — это Нарва-Йыэсуу и Тойла. Если в большинстве более крупных населенных пунктов и городов цены, скорее, падают, то Тойла — единственное место, где цены повышаются”, — пояснил руководитель KV.ee Тарво Теслон.

”Начиная с весны 2014 года цены на недвижимость в Нарва-Йыэсуу падают, поскольку из России к нам едет все меньше покупателей”, — сказал маклер действующей в Ида-Вирумаа фирмы NordicBrokers Павел Иванов.

Несмотря на недостаток покупателей, курортный город Нарва-Йыэсуу по-прежнему остается самым дорогим районом в Ида-Вирумаа. Самый активный период на рынке недвижимости Нарва-Йыэсуу с июня по октябрь.

Положительную тенденцию демонстрирует Нарва, где цены постепенно повышаются. ”В последнее время в Нарве появились новые предприятия, которые предлагают новые рабочие места со стабильной зарплатой. В таких условиях люди осмеливаются брать жилищные кредиты и приобретать себе новое жилье. Основной сезон в Нарве — с сентября до конца декабря”, — объяснил Иванов.

Цены на недвижимость в Ида-Вирумаа по сравнению с Таллинном и Тарту невысокие, и новых девелоперских проектов практически нет. Но поскольку Нарва развивается, можно ожидать, что в ближайшее время и там начнут возводиться новые здания, которые будут привлекать в этот регион еще больше предпринимателей.