Антс Кутти: в Нарве со дня уволили двух педагогов гимназии — совпадение или месть городской власти?

"На прошлой неделе в Нарве произошла одна очень неприятная история, на которую, увы, кроме журналистов с ”Радио 4”, кажется, никто больше не отреагировал. Я же считаю важным обратить внимание общественности на случившуюся несправедливость", — рассказывает депутат Нарвского городского собрания Антс Кутти.

15 февраля в крупнейшей школе города — в Нарвской Кесклиннаской гимназии — со дня уволили двух социальных педагогов, которые проработали в школе долгие годы. Точнее официально это назвали сокращением — сократили ставку, которую делили между собой два социальных педагога.

"Однако в самом разгаре учебного года такое резкое сокращение без каких-либо веских причин кажется как минимум странным. Особенно в Нарве. Школу, которая находится в городе, где почти каждый третий ребенок либо из бедной, либо просто из неблагополучной семьи, невероятно цинично оставить без такого важного специалиста, как социальный педагог", — считает Антс Кутти.

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Депутат отмечает, что на вопрос журналиста о том, чем же было вызвано такое неожиданное для всех решение, директор ничего конкретного ответить не смогла: "Я директор, у меня есть полномочия, решение принято исходя из интересов детей".

На вопрос о том, не было ли давления сверху, директор ответила, что у нее есть полномочия, решение принято исходя из интересов детей.

"О каком же давлении сверху может идти речь? Дело в том, что одним из сокращенных педагогов стала Наталья Умарова — депутат Нарвского городского собрания, член Центристской партии. Однако стоит подчеркнуть, что после того, как в горсобрании центристская коалиция распалась, в новую коалицию(во фракцию ”Единая Нарва”) Наталью Умарову не взяли", — объясняет Антс Кутти, добавив, что на этом дело не закончилось.

"Наталья Умарова также является руководителем НКО ”Ребенку свой дом”, который уже как 20 лет помогает детям и семьям в кризисных ситуациях. В конце прошлого года нарвская коалиция решила, что больше не нуждается в услугах организации и лишила ее всей годовой дотации. Видать, тоже исходили из интересов детей… Совпадение? Может быть…", — отметил депутат.

По словам Антса Кутти, он не понаслышке знает, как правящая коалиция расправляется с политическими оппонентами в стенах горсобрания: "ущемляет свободу слова, дискредитирует конкурентов в своей газете ”Город”, душит любую инициативу…"

"Теперь же мы видим, как демонстративно они наказывают своих же, которые оказались неугодными. Но самое ужасное не это. Невыносимая несправедливость бытия заключается в том, что ради своих политических интересов и амбиций, личных обид и мести, они готовы пожертвовать интересами детьми!", — заключил Антс Кутти.