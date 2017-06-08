Антс Кутти: скоростной поезд между Таллинном и Нарвой может стать эстонским поездом дружбы

”В последнее время много разговоров ведется о том, чтобы теснее связать Ида-Вирумаа с остальной Эстонией: планируется построить Нарвский колледж Академии МВД вместе с тиром и бассейном, перевести в приграничный город фонд интеграции, открыть Свободную сцену, Дом эстонского языка и мультимедийный кластер… Чтобы все эти начинания увенчались успехом, необходимо удобное и быстрое транспортное сообщение со столицей”, — считает председатель фракции социал-демократов в Нарвском городском собрании Антс Кутти.

”Я рад, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. Согласно планам правительства, вскоре из столицы до Нарвы можно будет добраться на поезде почти на полчаса быстрее”, — приводит слова Кутти пресс-служба партии.

Правительство недавно утвердило программу по распределению дополнительных инвестиций в инфраструктуру. 17 миллионов евро будет выделено, чтобы ускорить железнодорожное сообщение между Таллинном и Нарвой. Сейчас на скором поезде из столицы в приграничный город (и наоборот) можно добраться за 2 часа 40 минут. После того, как в этом направлении на железной дороге появятся ускоренные участки, время в пути составит 2 часа 15 минут.

”Если поезда будут ходить чаще и в удобное время, то это повысит мобильность рабочей силы. Нарвитяне, кто не смог найти подходящее рабочее место в своем родном городе, будут смелее браться за работу вдали от дома”, — считает Кутти.

По мнению Кутти, скоростной поезд между Таллинном и Нарвой может стать эстонским поездом дружбы — ведь, по большому счету, мы не так много друг о друге знаем.

”В Нарве до сих пор можно услышать: ”съезжу в Эстонию”, — то есть ”съезжу в Таллинн”. Многие нарвитяне, например, никогда не посещали Летную гавань с ее легендарной подводной лодкой ”Лембит”, не гуляли по уютному Раквере… Точно также и многие эстонцы вообще ни разу не были в приграничном городе и не любовались нашим замком, не загорали на живописном пляже Усть-Нарвы. Более тесное и быстрое железнодорожное сообщение сблизит два города, и разрушит бытующие предубеждения и стереотипы. Кроме того, скоростной поезд станет хорошей альтернативой машинам и автобусам — трасса станет менее загруженной и более безопасной, особенно это актуально для темного периода”, — заключил Кутти.