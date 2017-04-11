Антс Кутти: надеюсь, что новый совет Нарвского музея займет сторону его сотрудников

На прошлой неделе Нарвская горуправа отозвала половину членов совета Нарвского музея и назначила на их место новых. ”Город в праве так поступить. Главное, чтобы новый совет действовал в интересах музея и его посетителей, а не в личных”, — так прокомментировал решение нарвских властей бывший член совета Нарвского музея Антс Кутти, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии.

По словам Кутти, музей из-за недоверия центристской коалиции оказался на грани финансовой катастрофы: город собирается заказать свой аудит финансовой деятельности музея, прежде чем выделять музею деньги.

”Я надеюсь, что новый состав совета все-таки ознакомится с уже имеющимися результатами государственного аудита и не будет тратить деньги нарвитян на проведение нового. Непонятно, почему центристской коалиции непременно понадобился еще один аудит”, — рассуждает Антс Кутти.

Также Антсу Кутти неясно, от чего отталкивается новый член совета Алексей Мяги, когда утверждает, что работникам музея неоправданно много платят.

”Интересно, с каких пор Мяги стал экспертом в области искусства и науки? С чем он сравнивает, когда заявляет, что специалисты музея слишком много зарабатывают? По-моему, как депутат горсобрания, он просто обязан выступать за то, чтобы нарвитяне получали достойную зарплату, а не возмущаться, если кто-то, по его субъективному, мнению получил больше”, — недоумевает Кутти.

Яблоком раздора стал и ресторан, который работает при музее. По словам Кутти, за короткий срок своей деятельности, ресторан уже успел себя оправдать.

”Во-первых, в городе появилось еще одно достойное место, где можно насладиться прекрасной кухней. Во-вторых, благодаря наличию ресторана, клиенты арендуют помещения крепости. В прошлом году залы крепости сняли 145 раз. В 1/3 случаев ключевую роль сыграло наличие ресторана под боком”, — объяснил Антс Кутти.

Кутти напомнил, что кризисная ситуация сложилось во много из-за неприязни горуправы к директору музея Андресу Тооде. ”Несправедливо, что из-за личной неприязни определенных людей страдает весь коллектив”.