Андрес Херкель объяснил разницу в восприятии коррупции в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Андрес Херкель по окончании работы комиссии в Нарве объяснил разное восприятие понятия коррупции в столице и регионе Ида-Вирумаа недостаточной политической культурой в последнем, пищет ”Виру Проспект”.

”Если в основном во всей Эстонии член собрания, о конфликте интересов которого стоит вопрос, уходит из зала голосования, то в Нарве, например, он просто не голосует, но присутствует в зале во время дискуссии, — сказал Андрес Херкель. — Думаю, что различие восприятия понятия ”коррупция” также заключается в том, что если в большинстве самоуправлений Эстонии ревизионную комиссию возглавляет член оппозиции, то здесь вопрос стоит, скорее, о том, имеет ли оппозиция вообще право участвовать в работе комиссии. Думаю, что эти примеры являются наглядным образцом того, что политическая культура в столице и регионе Ида-Вирумаа различается”.