Андрес Анвельт: власть должна повернуться лицом к Ида-Вирумаа

Член правления Социал-демократической партии, а также глава МВД Андрес Анвельт сегодня был избран председателем ида-вируского округа партии.

Андреса Анвельта связывает с Ида-Вирумаа долгий опыт работы в криминальной полиции, а также семейные корни. По словам Анвельта, одна из важнейших задач — повысить социальные и экономические показатели Ида-Вирумаа до уровня остальной Эстонии. ”В Нарве и во многих других городах и волостях северо-востока жизнь перестала развиваться из-за местной стагнирующей и, увы, коррумпированной власти”, — сказал Анвельт. ”У Ида-Вирумаа есть потенциал стать локомотивом развития Эстонии, но для этого нужна политическая воля. У меня она есть. Ее я и хочу предложить жителям северо-востока”.

Рынок труда — самое слабое место региона. Безработица в Ида-Вирумаа в два раза превышает средний уровень по стране. ”Необходимо привлекать больше мелких предпринимателей, а также приспособить местный рынок труда таким образом, чтобы работодатель и работник находили друг друга”, — сказал Анвельт. ”Для этого необходимы социальная безопасность, хорошие программы трудовой занятости, стабильное политическое управление, низкий уровень коррупции и общественный порядок. Кроме того, не обойтись без гражданской активности и сильных общин, которые будут спрашивать как с местной власти, так и с государственной”.

Вице-председателями округа стали Этти Кагаров и Хейки Лутс. Членами Совета уполномоченных от Ида-Вирумаа стали Сергей Соловьев, Павел Прокопенко и Хейки Лутс.