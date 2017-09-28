Американский уголок в Нарвской центральной библиотеке превратился в Американский центр

Посольство Соединенных Штатов Америки завершило масштабные ремонтные работы в Американском центре Нарвской центральной библиотеки, инвестировав в проект около 200 тысяч евро, значительная часть которых пошла на приобретение мебели и оборудования.

По сути это переехавший с третьего этажа библиотеки на первый и расширившийся Американский уголок, открытый в 2004 году (тогда это был первый Американский уголок в Эстонии) и 13 лет являвшийся культурным представительством США в Нарве. Все эти годы проводились различные программы, мероприятия — было организовано изучение английского языка, проходили встречи с американскими писателями и другими интересными гостями, различные мастер-классы для детей и взрослых.

В 2015-м в библиотеке при поддержке США открылась первая в Эстонии общественная инновационная лаборатория, оснащенная 3D-принтерами и лазерным станком. Там любой желающий получил возможность бесплатно научиться использовать новые технологии, напечатать объемные пластиковые детали.

В библиотеке каждый месяц проходят показы американских кинофильмов. Давно стало очевидным, что культурное представительство США в Нарве нуждается в более значительных современно оборудованных площадях.

В распоряжении Американского центра теперь четыре отремонтированных помещения на первом этаже, включая инновационную лабораторию MakerLab и конференц-зал, которые будут и использоваться совместно с библиотекой.

В инновационной лаборатории можно будет по-прежнему проводить мастер-классы по 3D-печати, лазерной резке и искать новаторские подходы для внедрения новых идей в Нарве. В центре продолжатся ежемесячные показы лучших американских фильмов, обучение английскому языку, встречи Нарвского американского клуба, выступления приезжих лекторов и многие другие мероприятия.

Roman Vikulov, Delfi

Торжественное открытие Американского центра на первом этаже библиотеки прошло 27 сентября при участии посла США в Эстонии Джеймса Мелвилла.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

”Успех рождает успех. Мы начинали с маленького уголка, а теперь имеем этот прекрасный объект. Все благодаря тому, что у нас все эти годы были прекрасные партнеры, такие как библиотека город Нарва. По этой причине мы продолжаем инвестиции здесь. В будущем мы сделаем еще очень многое”, — говорит посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл.

Американский центр продолжают оборудовать мебелью. Начиная со 2 октября Американский центр будет открыт для всех горожан.