Алексей Наумкин получил в Йыхви работу с зарплатой 2500 евро, но чем конкретно будет заниматься, и сам не знает

За назначение Наумкина проголосовали 11 депутатов, 8 были против. Решение о назначении новому работнику волостного собрания зарплаты в размере 2500 евро в месяц поддержали 10 депутатов при 8 против.

Старейшина волости Мартин Репинский обосновал потребность в шестом члене управы тем, что "в волостной управе могло бы быть больше разных людей, потому что тогда будет больше разных мнений, так как управа принимает важные решения".

Отвечая на вопрос об обязанностях Наумкина в управе, Репинский сказал, что "у него не будет конкретных задач — он будет заниматься всем и отвечать за все".

Сам Наумкин также не смог конкретно ответить на вопрос о том, чем именно он будет заниматься в составе управы.