Александру Брокку присвоили звание почетного гражданина Нарвы

26 января на заседании Нарвского городского собрания было принято решение присвоить звание почетного гражданина Нарвы известному нарвскому предпринимателю Александру Брокку. В списке почетных граждан Нарвы Александр Брокк стал 25-м.

По мнению мэра Нарвы и членов Нарвского Городского собрания, Александр Брокк достойный кандидат на звание Почётного гражданина. Он вносит выдающийся вклад в развитие городского хозяйства, сохраняя и развивая кожевенное предприятие, а также создавая условия в промышленном парке Intec-Nakro для развития других предприятий, что способствует созданию новых рабочих мест в городе.

В проекте постановления о присвоении Брокку звания почетного гражданина города говорится, что на протяжении многих лет Брокк оказывает безвозмездную помощь спортивным обществам, инвалидам, музыкальным конкурсам, ветеранам.

Брокк также оказывал спонсорскую помощь на восстановление городских памятников, имеющих историческое значение для Нарвы. Он организовывал работы по ремонту и реставрации, на свои средства приобретал необходимые материалы.

В качестве примера благотворительных дел названы четыре колокола для православной церкви Нарвской иконы Божьей матери и памятник к 100-летию известного шахматиста Пауля Кереса, которые были изготовлены на деньги предпринимателя.