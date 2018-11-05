05.11.2018, 15:41

Александровская церковь Нарвы готовится к новой жизни

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rus.delfi.ee
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Александровская церковь Нарвы готовится к новой жизни
Pressifofo

Легендарный нарвский Александровский собор Эстонской евангелическо-лютеранской церкви готовится к повторному открытию 13 ноября. На этот раз — музыкальному.

В последнее время храм упоминался в СМИ исключительно в связи со с скандалом 2015 года, когда приход Александровской лютеранской церкви Нарвы обанкротился. Через год кредиторы выставили здание на аукцион, и в июне 2016 года государство приняло решение выкупить банкротное имущество нарвского собора. Затем храм погрузился в тоскливое молчание. И вот, наконец, спустя два года, церковное здание готовится к повторному открытию, на этот раз — музыкальному.

Проект ”Александровский голос” станет большим и оптимистичным шагом вперед. Главный зал Александровской церкви вновь откроется для посетителей. Его приведут в порядок, обезопасив и ликвидировав угрозу обвала. В помещении будет установлено временное отопление, современное звуковое и световое оборудование для видеоинсталляции под куполом церкви, которая расскажет историю Нарвы. Во время светового шоу, получившего название ”Небо над Нарвой”, под сводами церкви возникнут чарующие картины. Зрители смогут наблюдать за происходящим из удобных откидывающихся кресел, устремив свои взоры ввысь. Вслед за этим великолепные музыканты из Эстонии и России исполнят лучшие произведения. Голоса и звуки зазвучат совершенно особенно под сводами храма с его потрясающей акустикой.

В период с 13 по 16 ноября в Александровской церкви по случаю возобновления ее деятельности пройдут четыре концерта, организуемые Eesti Kontsert. В программе — выступление солистки московского театра ”Новая опера” Натальи Креслиной, петербургского ансамбля The Pocket Symphony, камерного хора Collegium Musicale, пианиста Калле Рандалу, Эстонского национального мужского хора (RAM) и духового оркестра Департамента полиции и погранохраны.

Архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма назвал предстоящее событие совершенно новым уровнем концертной деятельности в контексте культурной жизни всей Эстонии и Европы в целом.

Александровская церковь — это уже второе по счету строение в приграничном городе, обретшее новое дыхание в качестве культурного объекта. Некогда заброшенная Кренгольмская мануфактура в течение этого года прекрасно зарекомендовала себя в роли концертной площадки. Не исключено, что столь же яркая судьба уготована и Александровской церкви — одному из крупнейших храмов Эстонии, построенному в 1881-1884 годах для работников Кренгольмской мануфактуры из числа лютеран. Здание спроектировал петербургский архитектор Отто Пиус фон Гиппиус. В нем неоднократно проходили съёмки эстонских и российских художественных фильмов.

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