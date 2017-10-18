Александр Старцев — о забастовке: защищать свои права надо в рамках законодательств

Во вторник после публикации сообщения о том, что трое работников Раквереского мясокомбината были уволены в связи с забастовкой, портал Delfi обратился к руководителю Ида-Вируского отделения Центрального Союза профсоюзов Эстонии Александру Старцеву с просьбой прокомментировать происходящее в соседнем регионе.



- Господин Старцев, что это за забастовка такая, что хозяева вызывают полицию и увольняют людей? Куда смотрит профсоюз?

- А насколько я знаю, у них профсоюза вообще нет. Они — сами по себе. Я понимаю людей. Я все понимаю, но есть законы, а они их просто нарушили. Надо было начинать переговоры законным путем. И забастовку, если делать, надо организовывать законно. Самое обидное — могли бы к нам обратиться, хотя это и не наш регион. Мы бы не отказали в консультации. Мне их теперь просто жалко: их увольнять начнут, или даже уже начали, — сказал Александр Старцев, отметив, что выражение протеста должно происходить в рамках действующего законодательства. И, если бы к Ида-Вирускому отделу ЦСПЭ обратились работники из соседнего региона, они бы получили консультацию по законным методам защиты своих прав.