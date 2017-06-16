«Аквафор» построит в Нарва-Йыэcуу спа-отель с бассейном для людей за 40

Новый оздоровительный спа-отель в Нарва-Йыэсуу будет строить предприятие концерна ”Аквафор”, специализирующегося в первую очередь на производстве бытовых фильтров для питьевой воды, сообщает ”Северное побережье”.

Спа-отель с бассейном будет построен на базе пустующего здания ”Тервисехалл” 1982 года постройки на пересечении улиц Яана Поска и Айа — в самом центре Нарва-Йыэсуу, недалеко от морского пляжа.

На прошлой неделе долгожданные условия на проектирование получил собственник недвижимости — OÜ Protrena, планирующий начать строительство сразу после завершения проектных работ.

Речь идет, как определяет собственник, об ”отеле с элементами спа”. Планируемое количество номеров — 120, класс — четыре звезды плюс.

Конкуренции с уже действующими в Нарва-Йыэсуу гостиничными предприятиями в OÜ Protrena не боятся.

”Статистика говорит о том, что конкуренция будет ощущаться, если в Нарва-Йыэсуу окажется более тысячи мест, а сейчас тут и пятисот нет, — отмечает член правления OÜ Protrena Валерий Лавров. — И у нас есть свое направление, которое никто из работающих здесь не использует. Это восстановительная медицина для людей за сорок, когда появляются болячки опорно-двигательного аппарата. У нас есть соответствующая методика, наш центр в Петербурге показывает отличные результаты. И бассейн тут нужен обязательно”,