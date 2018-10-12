12.10.2018, 20:15

Активная часть силламяэсцев новую программу работы с отходами встретила критично


Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST
Toidu äraviskamine
Toidu äraviskamineFoto: Priit Simson

Поступившие к началу текущей недели властям Силламяэ мнения и предложения от горожан насчёт новой программы работы с отходами в городе преимущественно не поддерживают идею заменить нынешнюю бесконтейнерную систему сбора бытового мусора на массовую установку ёмкостей для них.

Проект программы, рассчитанной до 2022 года, был вынесен на публичное обсуждение нынче летом, и 19 октября это обсуждение примет уже форму собрания властей с горожанами, где собираются рассмотреть все ”за” и ”против” предполагаемых изменений.

В части будущего сбора бытовых отходов проект предлагает четыре альтернативных варианта. Первый — оставить существующую в Силламяэ уже около четырёх десятков лет систему, при которой свой мусор горожане ежедневно могут сдать прямо на мусоросборочную машину.

Согласно второму варианту, в городе было бы создано 26 пунктов сбора таких отходов, в каждом из которых имелось бы несколько контейнеров для разных видов мусора.

Вариант N 3 — размещение по городу т.н. домиков для отходов. Наконец, четвёртый вариант предполагает установку контейнеров с возможностью сортировки мусора прямо около каждого жилого здания.

Вплоть до эстетического аспекта

15 председателей, представляющих более сорока многоквартирных домов города, а также четыре оппозиционных депутата горсобрания — столько подписей стоит под замечаниями и предложениями к проекту программы, сформулированными при ведущей роли силламяэского отделения общества охраны природы. Документ однозначно высказывается в пользу сохранения действующей бесконтейнерной системы сбора, которую, по словам авторов, поддерживает большинство жителей и к которой можно добавить лишь несколько заглублённых и регулярно опустошаемых контейнеров в общественных местах.

Вариант же с повсеместными придомовыми контейнерами они критикуют: в нём ”не учтены расходы на полное обращение отходов… эстетические, экологические, санитарно-гигиенические и финансовые изменения, которые наступят в городе при внедрении контейнеров, и дополнительные проблемы у квартирных товариществ”.

Контрдовод, что машины-мусоровозки якобы сейчас ходят полупустыми, председатели домов и ”зелёные” отвергают. Действительно нерешёнными вопросами, на которых надо сосредоточиться, они считают необходимость построить в кратчайшие сроки городскую станцию предварительной сортировки отходов и наладить сбор бытовых биоотходов, что возможно и при сборе на машины.

Жителю города Андресу Луга в нынешнем проекте не нравится, в частности, то, что предполагаемое размещение по Силламяэ 26 пунктов сбора мусора или вовсе порядка 160-ти контейнеров анализируется пока в основном с экономической точки зрения и мало или вовсе не проанализировано с позиции влияния новшеств на облик города и с точки зрения — как будет вести себя всякая питающаяся отходами живность.

Луга также видит в установке контейнеров при домах и другие скрытые негативные факторы: товарищества или город должны будут платить не только за их приобретение и опустошение, но и за уход и дезинфекцию; если отношения будут строиться по схеме ”КТ — фирма по вывозу мусора”, то для товариществ это будет означать административную нагрузку, кроме того, КТ в этих отношениях будет более слабым партнёром, чем мэрия; контейнер под окнами может снизить цену недвижимости.

”Недостатком сегодняшней системы в документе названо неудобство для некоторых жителей. Сколько таких жителей? Насколько велико неудобство, как решается ими проблема сегодня? Насколько обоснован отказ от сегодняшней системы из-за этого никак не оценённого ”неудобства”? Анализа нет”, — указывает Луга, добавляя, что можно было бы взвесить возможность сократить нынешний объезд города мусоровозкой с двух раз в сутки до одного.

На такое же сокращение ради экономии готовы и в товариществе по ул. Чкалова, 11 — лишь бы бесконтейнерная система сохранялась. Из другого КТ — Виру, 19 — в управу написали, что если в проекте программы негативной стороной этой системы называют то, что она не содействует сортировке и затратна, то следует улучшать разъяснительную работу с населением.

ТОП

По мнению члена правления одного из КТ города Людмилы Гринько, вместе с сохранением первого варианта сбора бытовых отходов следует всё же построить новый домик отходов в центральной части города, поскольку прежний такой домик сейчас вынесен на окраину. Она также предлагает, с учётом постоянной динамики населения, перейти в оплате услуги вывоза мусора от принципа ”с человека” к принципу ”в соответствии с размером принадлежащей собственнику части долевой собственности”, т.е. по метражу.

Сбор подписей

На этой неделе на оппозиционном силламяэском сайте ”Инфосила” стартовал и сбор подписей против имеющегося проекта программы и варианта установки мусорных ёмкостей возле каждого дома. ”Мы ставим свою подпись за то, чтобы в городе была сохранена действующая бесконтейнерная система сбора бытовых отходов непосредственно на мусоровозы с добавлением заглублённых контейнеров в нескольких местах города и обеспечением постоянного контроля за вывозом отходов”, — говорится в ”шапке” подписного листа.

Как пояснил ”ИП” оппозиционный депутат местного горсобания Олег Култаев, сбор подписей за сохранение бесконтейнерного метода шёл уже и до этой акции, цель же данного обращения — дать властям сигнал, что имеющийся проект программы сырой, контейнеры у домов не нужны (Култаев припомнил, как в 80-х годах такую попытку уже предпринимали и безуспешно), сложившуюся в Силламяэ систему надо не ломать, а отшлифовать и пресловутый вопрос сортировки можно и нужно решать через постройку в городе нормальной станции отходов.

Полагая, что нынешняя исполнительная власть Силламяэ ”педалирует” именно четвёртый способ сбора мусора, оппозиционер говорит, что если в итоге бесконтейнерный сбор решат упразднить, в дело могут быть пущены иные законные способы протеста против этого — от митинга до местной законодательной инициативы.

Подтвердив, что пока в откликах населения преобладает поддержка первого варианта, вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов в начале недели сказал газете, что управа никакой из вариантов не проталкивает, однако дал понять, что от выбранного силламяэсцами пути будет зависеть и дальнейшая ценовая политика в этой сфере.

- Да, первый вариант может быть продолжен. Но я предполагаю, что за этим могут последовать серьёзные изменения тарифа, потому что тогда сортировка отходов не происходит. Готовы ли люди отстаивать этот вариант любой ценой? — рассуждает Степанов.

Что касается будущей станции отходов, то, по его словам, ещё предстоит разобраться, в каком объёме её строить, всех проблем с сортировкой она не решит и захочет ли перевозчик отходов её использовать как промежуточное звено — тоже пока неясно.

К публичному обсуждению, намеченному на 19-е число, управа надеется сформировать и свою позицию относительно вариантов, предлагаемых программой, — это станет первой задачей нового городского специалиста по окружающей среде, которого ждут на работу со следующей недели. Однако в целом программа — шире, чем только сбор мусора от домохозяйств, напомнил вице-мэр.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Вопиющая история: восьмилетняя девочка из-за дяди-наркомана чуть не умерла от передозировки ”колпаками”

12.10.2018
В начале июня в одной из столичных школ восьмилетней ученице стало плохо. Прибывшая на место скорая доставила впавшую в кому девочку в больницу. Медики диагностировали у нее тяжелую передозировку GHB (оксибутират натрия, в народе более известный как жидкий экстази, бутират, пробки, колпаки и т. д.), пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Поиски пропавшего в лесах Причудья нарвитянина продолжаются. В понедельник ими займутся полицейские с собаками

12.10.2018
Третью неделю идут поиски заблудившегося 26 сентября в лесу возле деревни Ремнику 78-летнего мужчины из Нарвы. В понедельник к поискам приступают полицейские с собаками, которые ищут погибших людей, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”.
Подробнее


Повезло: в заливе Копли был спасен мужчина, находившийся в холодной воде около часа

12.10.2018
Сегодня вечером около 18.15 катер Таллиннского кордона наткнулся в море на гидроцикл без водителя. Сотрудники погранохраны приступили к поискам человека, который, как они предполагали, попал в беду.
Подробнее

Колесо обозрения на таллиннском торговом центре T1 в этом году установлено не будет. Когда оно появится?

12.10.2018
Колесо обозрения, которое, согласно первоначальным планам должно было быть установлено на крыше нового торгового центра T1 в октябре, будет установлено в начале следующего года, пишет ERR.
Подробнее

ГРАФИК: При старте российской ракеты ”Союз-ФГ” произошла авария — как это было

12.10.2018
Неисправность одного из клапанов спровоцировала аварию первой ступени ракеты "Союз-ФГ" после запуска с Байконура, сообщил ранее "Интерфаксу" по телефону источник, знакомый с ходом расследования.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
90,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
146,30 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
97,30 €

Владимир Свет отвечает на вопросы Delfi в связи с ремонтом Гонсиори. Когда откроют улицу для движения?

12.10.2018
Старейшина района Кесклинн Владимир Свет заявил в комментарии порталу Delfi, что улица Гонсиори будет с большой вероятностью открыта во второй половине ноября, если не произойдет ничего непредвиденного.
Подробнее