Активная часть силламяэсцев новую программу работы с отходами встретила критично

Вариант же с повсеместными придомовыми контейнерами они критикуют: в нём ”не учтены расходы на полное обращение отходов… эстетические, экологические, санитарно-гигиенические и финансовые изменения, которые наступят в городе при внедрении контейнеров, и дополнительные проблемы у квартирных товариществ”.

Контрдовод, что машины-мусоровозки якобы сейчас ходят полупустыми, председатели домов и ”зелёные” отвергают. Действительно нерешёнными вопросами, на которых надо сосредоточиться, они считают необходимость построить в кратчайшие сроки городскую станцию предварительной сортировки отходов и наладить сбор бытовых биоотходов, что возможно и при сборе на машины.

Жителю города Андресу Луга в нынешнем проекте не нравится, в частности, то, что предполагаемое размещение по Силламяэ 26 пунктов сбора мусора или вовсе порядка 160-ти контейнеров анализируется пока в основном с экономической точки зрения и мало или вовсе не проанализировано с позиции влияния новшеств на облик города и с точки зрения — как будет вести себя всякая питающаяся отходами живность.

Луга также видит в установке контейнеров при домах и другие скрытые негативные факторы: товарищества или город должны будут платить не только за их приобретение и опустошение, но и за уход и дезинфекцию; если отношения будут строиться по схеме ”КТ — фирма по вывозу мусора”, то для товариществ это будет означать административную нагрузку, кроме того, КТ в этих отношениях будет более слабым партнёром, чем мэрия; контейнер под окнами может снизить цену недвижимости.

”Недостатком сегодняшней системы в документе названо неудобство для некоторых жителей. Сколько таких жителей? Насколько велико неудобство, как решается ими проблема сегодня? Насколько обоснован отказ от сегодняшней системы из-за этого никак не оценённого ”неудобства”? Анализа нет”, — указывает Луга, добавляя, что можно было бы взвесить возможность сократить нынешний объезд города мусоровозкой с двух раз в сутки до одного.

На такое же сокращение ради экономии готовы и в товариществе по ул. Чкалова, 11 — лишь бы бесконтейнерная система сохранялась. Из другого КТ — Виру, 19 — в управу написали, что если в проекте программы негативной стороной этой системы называют то, что она не содействует сортировке и затратна, то следует улучшать разъяснительную работу с населением.

По мнению члена правления одного из КТ города Людмилы Гринько, вместе с сохранением первого варианта сбора бытовых отходов следует всё же построить новый домик отходов в центральной части города, поскольку прежний такой домик сейчас вынесен на окраину. Она также предлагает, с учётом постоянной динамики населения, перейти в оплате услуги вывоза мусора от принципа ”с человека” к принципу ”в соответствии с размером принадлежащей собственнику части долевой собственности”, т.е. по метражу.

Сбор подписей

На этой неделе на оппозиционном силламяэском сайте ”Инфосила” стартовал и сбор подписей против имеющегося проекта программы и варианта установки мусорных ёмкостей возле каждого дома. ”Мы ставим свою подпись за то, чтобы в городе была сохранена действующая бесконтейнерная система сбора бытовых отходов непосредственно на мусоровозы с добавлением заглублённых контейнеров в нескольких местах города и обеспечением постоянного контроля за вывозом отходов”, — говорится в ”шапке” подписного листа.

Как пояснил ”ИП” оппозиционный депутат местного горсобания Олег Култаев, сбор подписей за сохранение бесконтейнерного метода шёл уже и до этой акции, цель же данного обращения — дать властям сигнал, что имеющийся проект программы сырой, контейнеры у домов не нужны (Култаев припомнил, как в 80-х годах такую попытку уже предпринимали и безуспешно), сложившуюся в Силламяэ систему надо не ломать, а отшлифовать и пресловутый вопрос сортировки можно и нужно решать через постройку в городе нормальной станции отходов.

Полагая, что нынешняя исполнительная власть Силламяэ ”педалирует” именно четвёртый способ сбора мусора, оппозиционер говорит, что если в итоге бесконтейнерный сбор решат упразднить, в дело могут быть пущены иные законные способы протеста против этого — от митинга до местной законодательной инициативы.

Подтвердив, что пока в откликах населения преобладает поддержка первого варианта, вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов в начале недели сказал газете, что управа никакой из вариантов не проталкивает, однако дал понять, что от выбранного силламяэсцами пути будет зависеть и дальнейшая ценовая политика в этой сфере.

- Да, первый вариант может быть продолжен. Но я предполагаю, что за этим могут последовать серьёзные изменения тарифа, потому что тогда сортировка отходов не происходит. Готовы ли люди отстаивать этот вариант любой ценой? — рассуждает Степанов.