18.07.2018, 18:20

Активисты из Тартумаа готовы поддержать протесты нарвитян, если до таковых дойдет. ”Целлюлозный завод вообще нельзя строить в Эстонии!”

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 4
Активисты из Тартумаа готовы поддержать протесты нарвитян, если до таковых дойдет. ”Целлюлозный завод вообще нельзя строить в Эстонии!”
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Хотя в начале июня на волне протестов в связи с планами создать целлюлозный завод у Табивере, что в 20 км от Тарту, один из жителей этого местечка сказал, что лучше построить его в Ида-Вирумаа, побывавшие в среду в Нарве гражданские активисты из Тартумаа категорически против строительства такого предприятия где бы то ни было в Эстонии.

Напомним, что после того как в дело вмешалось не выдержавшее напора протестующих правительство ЭР, инвесторы, кампания Est-For Invest , были вынуждены отказаться от строительства целлюлозного завода, стоимостью 1 млрд евро, под Тарту. Убедить местных жителей в том, что завод абсолютно безвреден и никакого запаха источать не будет, им не удалось.

Сразу после этого в прессе стали обсуждать идею строительства завода в Ида-Вирумаа, которую сделало актуальной не только высказывание фермера из Табивере. В конце июня в интервью Eesti Päevaleht председатель Нарского округа Центристской партии Яна Тоом сказала, что мнения жителей уезда пока никто не спрашивал, но не факт, что они непременно будут против.

"Не думаю, что кто-то стал бы протестовать", — сказала тогда Тоом газете.
Потом rus.err.ee опубликовал мнение руководителя по маркетингу ЦУ "Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа" Вадима Орлова, считающего, что завод можно было бы построить у нарвских электростанций.

"На самых ранних стадиях реализации этого проекта мы вели переговоры с инициаторами и предлагали такой вариант. Однако для инициаторов были гораздо важнее вопросы, связанные с логистикой сырья для этого завода", — сказал Орлов порталу.

Сами инвесторы категорически отрицают, что у них есть надежда построить завод именно в Ида-Вирумаа, под Нарвой, аргументируя это именно тем, что с точки зрения логистики это было бы очень неудобно.

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Между тем, не все в Нарве доверяют таким заверениям Est-For Invest OÜ. К числу не верящих оказавшимся в сложной ситуации инвесторам относится нарвский общественник, член партии ОЛПЭ Станислав Пупкевич, основавший на Facebook группу ”Эстония против строительства целлюлозного завода!”, объединившую полторы тысячи человек, и пригласивший в Нарву принимавших активное участие в борьбе с заводом активистов из Тартумаа.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

В среду, в обеденное время, в конференц-зале гостиницы ”Нарва” прошла встреча, в который приняло участие несколько местных жителей и пять активистов из Тартумаа.

Пупкевич говорит, что не было задачей провести массовую встречу, а изначально она планировалась как обсуждение за закрытыми дверями того, как Нарва по примеру Тарту могла бы не пустить завод в город, если он туда все же сунется.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Интерес жителей Тартумаа к продолжению войны с целлюлозным комбинатом, ищущим себе место в Эстонии, лучше всех выразил молодой пенсионер из Табивере Пауль Вольмер. Он уверен, что инвесторы не откажутся от планов построить завод в Эстонии, что противоречит интересам ее жителей. По его словам, такой завод не нужен Эстонии в принципе, а если дело дойдет до реальных планов построить его в Нарве, против этого будут жители и других регионов республики.

”Если позовете на помощь, мы придем, как сегодня! Нельзя загрязнять Эмайыги! Нельзя загрязнять Чудское озеро! Нельзя загрязнять Нарову! Эстонию вообще нельзя загрязнять!”, = сказал Вольмер.

О том, что завод не нужен Эстонии в принципе, ярко говорил представитель организации Eesti Metsa Abiks Индрек Вайну. Он сказал, что заводу в качестве сырья будет требоваться 3.3 млн кубических метров древесины в год, что обещает полное уничтожение эстонских лесов в течение ближайших 15 лет. Он не верит заверениям, что всю древесину будут возить из заграницы.

”Говорят, что древемина будет поступать только из Белоруссии, Литвы, еще откуда-то, но это невыполнимо”, — сказал Вайну.

Также представляющий Eesti Metsa Abiks лесник Матти Сепп сказал, что в Финляндии на аналогичных заводах первая зона загрязнения составляет радиус от 70 до 100 километров. Неприятный запах, по словам активистов, ощущается за десятки километров от заводов, а на примере действующего в Кунда целлюлозного предприятия видно, как это производство может влиять на море, где разрастаются опасные водоросли.

Жительница Табивере Терье, работавшая в свое время в сфере недвижимости , высказала уверенность, что близость целлюлозного завода непременно скажется на стоимости квартир и домов, что также является поводом для населения задуматься, стоит ли сидеть сложа руки, когда подобные планы начнут реализовываться.

Foto: Roman Vikulov, Delfi


Профессиональный рыбак из Нарва-Йыэсуу Сергей Гордеев сообщил присутствующим, что экологическая обстановка в регионе и без того неблагополучная, что он и коллеги, рыбаки, хорошо видят по стремительно исчезающей из реки рыбы: ”Рыбаки сидят без работы. Рыбы просто нет”.

Активисты призывают критически относится к обещаниям создать на заводе 200 рабочих мест, так как нужно еще и оценивать то, сколько рабочих мест может отнять завод у региона. Если Нарвский залив зарастет опасными водорослями, а до пляжа будет доносится запах с целлюлозного завода, то что будет с туристической сферой приморского городка?

Гордеев надеется на то, что движение в защиту природы станет в Ида-Вирумаа массовым и сможет влиять на политику.

Все немногочисленные собравшиеся с этим не спорили, договорившись действовать совместно.

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