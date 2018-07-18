Активисты из Тартумаа готовы поддержать протесты нарвитян, если до таковых дойдет. ”Целлюлозный завод вообще нельзя строить в Эстонии!”

Сразу после этого в прессе стали обсуждать идею строительства завода в Ида-Вирумаа, которую сделало актуальной не только высказывание фермера из Табивере. В конце июня в интервью Eesti Päevaleht председатель Нарского округа Центристской партии Яна Тоом сказала, что мнения жителей уезда пока никто не спрашивал, но не факт, что они непременно будут против.

"Не думаю, что кто-то стал бы протестовать", — сказала тогда Тоом газете.

Потом rus.err.ee опубликовал мнение руководителя по маркетингу ЦУ "Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа" Вадима Орлова, считающего, что завод можно было бы построить у нарвских электростанций.

"На самых ранних стадиях реализации этого проекта мы вели переговоры с инициаторами и предлагали такой вариант. Однако для инициаторов были гораздо важнее вопросы, связанные с логистикой сырья для этого завода", — сказал Орлов порталу.

Сами инвесторы категорически отрицают, что у них есть надежда построить завод именно в Ида-Вирумаа, под Нарвой, аргументируя это именно тем, что с точки зрения логистики это было бы очень неудобно.

Между тем, не все в Нарве доверяют таким заверениям Est-For Invest OÜ. К числу не верящих оказавшимся в сложной ситуации инвесторам относится нарвский общественник, член партии ОЛПЭ Станислав Пупкевич, основавший на Facebook группу ”Эстония против строительства целлюлозного завода!”, объединившую полторы тысячи человек, и пригласивший в Нарву принимавших активное участие в борьбе с заводом активистов из Тартумаа.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

В среду, в обеденное время, в конференц-зале гостиницы ”Нарва” прошла встреча, в который приняло участие несколько местных жителей и пять активистов из Тартумаа.

Пупкевич говорит, что не было задачей провести массовую встречу, а изначально она планировалась как обсуждение за закрытыми дверями того, как Нарва по примеру Тарту могла бы не пустить завод в город, если он туда все же сунется.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Интерес жителей Тартумаа к продолжению войны с целлюлозным комбинатом, ищущим себе место в Эстонии, лучше всех выразил молодой пенсионер из Табивере Пауль Вольмер. Он уверен, что инвесторы не откажутся от планов построить завод в Эстонии, что противоречит интересам ее жителей. По его словам, такой завод не нужен Эстонии в принципе, а если дело дойдет до реальных планов построить его в Нарве, против этого будут жители и других регионов республики.

”Если позовете на помощь, мы придем, как сегодня! Нельзя загрязнять Эмайыги! Нельзя загрязнять Чудское озеро! Нельзя загрязнять Нарову! Эстонию вообще нельзя загрязнять!”, = сказал Вольмер.