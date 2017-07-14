Академия МВД приступит к строительству Нарвского колледжа вместе с Тартуским университетом

Академия внутренней безопасности, Тартуский университет и Министерство внутренних дел заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве для строительства Нарвского колледжа Академии МВД, сообщает академия.

Общее здание, в котором будут располагаться учебный и тренировочный центр с бассейном и помещениями для проживания, построят на принадлежащем Тартускому университету участке по адресу улица Кересе, 14.

Академия МВД и Тартуский университет вместе займутся управлением нового учебного комплекса. В части здания, принадлежащей Тартускому университету, разместится общежитие для студентов Нарвского колледжа Тартуского университета. Учебные и тренировочные помещения, а также общежитие Академии МВД будут в распоряжении не только кадетов, но и служащих Департамента полиции и погранохраны. Спортивный центр и бассейн в комплексе будет открыт и для городских жителей.

В августе Академия внутренней безопасности объявит открытый архитектурный конкурс на разработку архитектурной концепции нового учебного комплекса.

”Если все пойдет по плану, то к проектной части мы сможем приступить уже в этом году. В идеале к строительным работам можно будет приступить уже следующей осенью, и открыть новый учебный комплекс в 2020 году”, — выразила надежду ректор Академии МВД Катри Райк.

Согласно решению правительства от 30 марта 2017 года, на строительство Нарвского колледжа Академии МВД в бюджете предусмотрено 12,8 миллионов евро. Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк, ректор Тартуского университета Волли Кальм и министр внутренних дел Андрес Анвельт.