26.10.2018, 16:19

Академия МВД и шесть гимназий Ида-Вирумаа подпишут договор о сотрудничестве


rus.delfi.ee
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IT-akadeemia sponsorlepingu allkirjastamine
Foto: Andres Putting

30 октября в 14.00 в Йыхви в помещении Идаского отделения Полиции и Погранохраны (Rahu 38, Jõhvi) состоится торжественное подписание договора о сотрудничестве между Академией МВД и гимназиями Ида-Вирумаа. Согласно договора в гимназиях преподаются основы знаний о работе спасателей, полицейских и пограничников.

В данном проекте принимают участие Narva Soldino Gümnaasium, Narva Vanalinna Riigikool, Narva Pähklimäe Gümnaasium, Narva Kesklinna Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium. В общей сложности обучение проходят 175 гимназистов.

Ректор Академии МВД Катри Райк считает, что данный договор это — хороший пример сотрудничества учебного заведения с высшим образованием и школами. ”Совместно с центром социальных наук и прикладных исследований Тартуского университета мы провели исследование по вопросам образования в области внутренней безопасности. Исследование показало, что уровень удовлетворенности обучением высокий: 76% учащихся сказали, что изучаемые темы хорошо подобраны и дают представление о работе полиции, погранохраны и спасателей. Особенно позитивно ученики отозвались о практике в лагерях в Пайкузе и Вяйке-Маарья”, — отметила Катри Райк.

С осени этого года обучение в гимназиях проводит педагог Академии МВД, капитан полиции Пеэтер Пау. По его словам, ”Данный курс это — отличная возможность для молодежи познакомиться с профессиями спасателя, пограничника и полицейского с разных сторон. Гимназисты задают много вопросов, что свидетельствует об интересе к предмету. Особенно их интересуют практические вопросы о профессии. Многие из учеников становятся помощниками полицейских”.

Подписывать договор будут ректор Академии МВД Катри Райк и руководители школ, на подписании будет присутствовать префект Идаской префектуры Полиции и Погранохраны Тарво Крууп.

Число молодых людей из Ида-Вирумаа, желающих учиться в Академии, на протяжении последних лет остается стабильным и составляет 18-20% от общего числа абитуриентов. Ежегодно в Эстонии заканчивают гимназию около 6400 человек из них более 500 в Ида-Вирумаа. Следует отметить, что из Ида-Вирумаа в этом году было подано 142 заявления для поступления в Академию. Это свыше 27% общего числа выпускников региона. Из 142-х человек, изъявивших желание учиться, в Академию принято 35. Нарвитян среди них 11.

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