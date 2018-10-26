Академия МВД и шесть гимназий Ида-Вирумаа подпишут договор о сотрудничестве

В данном проекте принимают участие Narva Soldino Gümnaasium, Narva Vanalinna Riigikool, Narva Pähklimäe Gümnaasium, Narva Kesklinna Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium. В общей сложности обучение проходят 175 гимназистов.

Ректор Академии МВД Катри Райк считает, что данный договор это — хороший пример сотрудничества учебного заведения с высшим образованием и школами. ”Совместно с центром социальных наук и прикладных исследований Тартуского университета мы провели исследование по вопросам образования в области внутренней безопасности. Исследование показало, что уровень удовлетворенности обучением высокий: 76% учащихся сказали, что изучаемые темы хорошо подобраны и дают представление о работе полиции, погранохраны и спасателей. Особенно позитивно ученики отозвались о практике в лагерях в Пайкузе и Вяйке-Маарья”, — отметила Катри Райк.

С осени этого года обучение в гимназиях проводит педагог Академии МВД, капитан полиции Пеэтер Пау. По его словам, ”Данный курс это — отличная возможность для молодежи познакомиться с профессиями спасателя, пограничника и полицейского с разных сторон. Гимназисты задают много вопросов, что свидетельствует об интересе к предмету. Особенно их интересуют практические вопросы о профессии. Многие из учеников становятся помощниками полицейских”.

Подписывать договор будут ректор Академии МВД Катри Райк и руководители школ, на подписании будет присутствовать префект Идаской префектуры Полиции и Погранохраны Тарво Крууп.