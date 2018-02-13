Администрация Ивангорода — Delfi: за пять лет город преобразится. Построят променад, облагородят застрявшую в 90-х Парусинку

После того как в конце прошлого года после затяжного ремонта открылся мост, соединяющий нарвский Кренгольм и ивангородскую Парусинку, жители Нарвы и других эстонских муниципалитетов стали интенсивно ходить в Ивангород через пограничный пункт ”Нарва-2”.

Посмотреть на Кренгольм с другой стороны

К сожалению многих, и после реконструкции по-прежнему нельзя пересекать на данном участке границу с какими-либо вещами, не предназначенными для путешествий. То есть пункт не стал ”таможенно-пограничным”, хотя подобное преобразование обещали. Тех, кто пытается пронести какие-то товары, направляют на таможенно-пограничный пункт ”Нарва-1”, где действует таможенный контроль.

Это неудобство с одной стороны сделало ”Нарва-2” малоинтересным для тех, кто ходит в Ивангород за покупками, если они не собираются возвратиться оттуда через ”Нарва-1”, но с другой стороны, пункт стал популярным среди желающих просто погулять по Парусинке, тех, кто желает посмотреть на Кренгольм с другой стороны и ознакомиться детально с этим удаленным районом Ивангорода.

Меду тем, если в части Ивангорода, находящейся у Петербургского шоссе, какое-то развитие происходит, и на фоне множества других городов Ленобласти этот район выглядит очень даже неплохо, то Парусинка как будто застряла в 90-х: разруха, неустроенность, оторванность от мира. Есть те, кто видит в этом свою прелесть, считая, что лучше любоваться на приходящее в упадок аутентичное историческое здание, чем на то, во что оно может превратиться в результате реновации. Но все-таки многие и, прежде всего, жители Парусинки ждут момента, когда в старый промышленный район вдохнут жизнь и его несомненный туристический потенциал реализуется.

Пока туристическому развитию Ивангорода больше всего мешает его статус пограничной зоны, закрытой для огромного количества потенциальных внутренних туристов, но эта проблема может решиться политическим решением, росчерком пера.

Варламов помог?

Для подготовки инфраструктуры нужны деньги. И вот они появились — минувшим летом власти Ленобласти приняли решение поддержать развитие Ивангорода в рамках программы комплексного благоустройства, определив финансирование — 500 млн рублей на 5 лет.

Многие восприняли решение губернатора как ответ на критику со стороны известного российского блогера Ильи Варламова, посетившего прошлым летом Нарву и Ивангород и наделавшего шума критическим сравнением двух приграничных городов, сделанным не в пользу Ивангорода.

Варламов в частности писал: ”Эстонская Нарва и российский Ивангород долгое время были одним городом. Сегодня их разделяют не километры, а несколько сот метров реки Нарва. С одной стороны — разруха, с другой стороны — порядок. Ивангород заброшен, разрушен, здесь не хочется находиться. Транзитный город-парковка, откуда либо скорее в Эстонию, либо в Питер. А Нарва живет своей жизнью и светится огнями ночью (в Ивангороде подсветку на ночь отключают), В двух городах живут одни и те же люди (Нарва — самый русский город Эстонии, 95% русскоязычных), один климат, одна история, а какая разница!”.

Можно не сомневаться в том, что губернатор Дрозденко по меньшей мере заметил критику со стороны популярного блогера. Такой вывод можно сделать просто потому, что после того как от Варламова досталось Выборгу, куда он съездил весной прошлого года, губернатор Ленобласти предложил блогеру возглавить общественный совет по реконструкции выборгского квартала Сета Солберга. Они лично встречались в августе. Но Варламов отказался от предложения губернатора.

На что именно будут потрачены 500 миллионов, пойдет ли их часть на благоустройство Парусинки?

Заместитель главы администрации Ивангорода Татьяна Шарова сообщила Delfi, что в прошлом году правительством Ленинградской области было объявлено несколько конкурсов на выбор лучшего архитектурного решения для благоустройства Ивангорода.

”Первый конкурс рассматривал территорию около пешеходных пунктов пропуска на МАППе (международный автомобильный пункт пропуска), что у моста ”Дружба”, и пограничного пункта на Парусинке. Второй — концепция благоустройства всего города. По итогам данных конкурсов определены победители. Их предложения были опубликованы в интернете. В этом году начнется реализация части идей, а именно: выделены средства на организацию подходов к пункту пропуска у моста ”Дружба”. Летом там будет построена пешеходная дорожка, от границы до Петроградского переулка, и обустроена прилегающая территория. В следующем году мы ожидаем выделение средств на организацию подходов к пункту пропуска Парусинка”, — рассказывает Татьяна Шарова.

По ее словам, еще один конкурс пока проводится, а к выбору лучшего проекта будет привлечено население.

”В настоящее время правительством Ленобласти объявлен еще один конкурс на лучшее архитектурное решение пешеходных зон в Ивангороде и Светогорске. Администрация Ивангорода определила две территории для реализации такого проекта — на Парусинке, от пешеходного пункта пропуска до Льноджутовой фабрики, причем там должно произойти обустройство площадки около водопадов, а также территорию в северной части города — вокруг школы № 1, на улицах Восточная и Федюнинского”, — информирует Шарова.

Надо сказать, что именно с ивангородской стороны открывается лучший вид на нарвские водопады, в последний год из-за высокого уровня воды в реке работавшие регулярно, не только весной. То есть там уже есть, можно сказать, просторная смотровая площадка, которую нужно только соответствующе обустроить, превратив в туристический объект.

Променад продолжат до моста

Замглавы администрации Ивангорода уверяет, что в планы руководства города включены все знаковые объекты Ивангорода: и пункты пропуска, и водопады на Парусинке, и крепость, и дороги, и дворы, и многое другое. ”И есть понимание, из каких источников и в рамках каких программ можно будет эти замыслы реализовать”, — говорит Шарова.

По ее словам, если все сложится удачно, строительство ивангородского променада, длина которого составляет сегодня чуть более 100 метров.

”Мы надеемся, что будет продолжено строительство променада. Совместно с Нарвской городской управой мы подали заявку на финансирование проекта обустройства береговой линии реки Нарова в международную программу ”Россия-Эстония 2014-2021”. Если наше ходатайство одобрят, то к 2021 году мы построим променад от существующего до моста ”Дружба”. Ответ должен быть к лету”, — рассказала Шарова.

В рамках той же программы Ивангород рассчитывает реализовать проект реконструкции Большого порохового погреба на территории крепости. В подаче этой заявки принимало участие Музейное агентство Ленинградской области.

”Если все пройдет успешно, то к 2021 году мы получим еще один прекрасный объект на территории Ивангородской крепости”, — отмечает Татьяна Шарова.

За пять лет, по ее словам, весь город преобразится.

”Если говорить о пятилетней перспективе, то все начатое в прошлом году будет продолжаться. Задумка — привести в порядок весь город от пункта пропуска у моста ”Дружба” до Парусинки. Сделать тротуары, площади, дороги, озеленение, дворы, парковки”, — делится Шарова.

Почему же все это не было сделано раньше?

”В 2010 году к власти в городе пришла новая команда, — сообщает Татьяна Шарова, подчеркивая, что прежде всего новое руководство решало жизненно важные проблемы города. — Системы жизнеобеспечения города находились тогда в удручающем состоянии. Износ водоводов, канализационных и тепловых систем составлял в целом около 80 процентов. За семь лет активной работы удалось заменить большую часть — около 70 процентов — городских коммунальных сетей. Решив насущную проблему по бесперебойному обеспечению жителей водой, теплом и услугой канализации, администрация начинает уделять все больше внимания вопросам благоустройства города. Бессмысленно наводить порядок на земле, а затем эти же красивые участки перекапывать, чтобы менять пришедшие в негодность трубы”.

По ее словам, инвестиционные программы касаются не только развития туристической инфраструктуры, но, прежде всего, создания комфортной городской среды для самих ивангородцев.

”Следующий блок работы в сфере благоустройства — реализация федеральной программы ”Комфортная среда”, — сообщает Шарова. — Правительством Российской Федерации выделяется финансирование Ленинградской области для улучшения жизненной среды городов, являющихся районными центрами. По решению губернатора области Александра Дрозденко, в данную программу помимо райцентров были включены еще два приграничных города — Ивангород и Светогорск. В прошлом году мы приняли участие в этой программе и на полученные средства сделали ремонт проезда на Кингисеппском шоссе — от городской аптеки до библиотеки. Часть работ по озеленению и освещению перенесена на этот год.

На 2018 год также запланированы работы по продолжению ремонта проезда по Кингисеппскому шоссе от библиотеки до площади Минутка, по реконструкции самой площади, дворовых территорий. Будет заменено асфальтовое покрытие, сделаны тротуары, уличное освещение и озеленение, установлены скамейки, урны и прочие малые архитектурные формы”.

Шарова информирует, что при не очень большом бюджете реализуется программа поддержки инициатив горожан, предлагающих задачи в сфере благоустройства.

”На сходах во дворах горожане озвучили свои пожелания, выбрали активных граждан, которые будут эти предложения продвигать дальше, а администрация их будет реализовывать, — рассказывает Шарова. — За два года работы в городе было сделано шесть участков тротуара, освещены две улицы, сделана грунтовая дорога на одной улице, сделаны семь пешеходных переходов, установлено ограждение и т. д. И в этом году запланированы работы по улучшению уличного освещения, обустройство тротуаров на Парусинке, благоустройство контейнерных площадок и ливневой канализации.

На 2018 год заложены средства на ремонт городских дорог, улиц улиц Восточная, Механическая, Федюнинского, Матросова, Госпитальная. В масштабах нашего маленького города это очень существенно”.