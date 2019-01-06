А вы за? Власти Йыхви желают вернуть статус города

Сегодня в полночь в Йыхви стартовало голосование по вопросу потенциального возвращения центру волости статуса города.
На сегодняшний день в Йыхви проживают 9,5 тысяч человек, еще две тысячи — в сельской местности.
В ближайшие дни жители волости смогут принять участие в опросе как в отдельных передвижных пунктах, в администрации волости, так и онлайн в интернете. Голосование завершится 26 января.
По мнению руководства волости, с возвращением статуса города Йыхви может стать настоящим уездным центром.
Уважаемые читатели Delfi, как вы думаете, изменится ли что-то в уезде и самом Йыхви от подобной перемены.
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