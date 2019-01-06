А вы за? Власти Йыхви желают вернуть статус города

На сегодняшний день в Йыхви проживают 9,5 тысяч человек, еще две тысячи — в сельской местности.

В ближайшие дни жители волости смогут принять участие в опросе как в отдельных передвижных пунктах, в администрации волости, так и онлайн в интернете. Голосование завершится 26 января.

По мнению руководства волости, с возвращением статуса города Йыхви может стать настоящим уездным центром.

Уважаемые читатели Delfi, как вы думаете, изменится ли что-то в уезде и самом Йыхви от подобной перемены.