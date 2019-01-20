99-летний пенсионер из Йыхви нашел даму сердца и намерен жениться. "Врачи обещали, что я проживу еще 25 лет!”

Александр Киньяев проживает на окраине Йыхви. У него есть дочь, но она живет в Севастополе.

”У меня есть один большой недостаток. Я слишком здоров! Врачи обещали, что я проживу еще 25 лет!” — говорит мужчина. Именно из-за хорошего состояния здоровья в местном соцотделе пенсионеру отказали в предоставлении надомной помощи. Тогда Александр написал объявление в местную программу телепередач о том, что ищет помощницу по дому, а, может, и спутницу жизни.

Желающих оказалось много, однако все было не то. До той поры, пока на пороге не показалась Татьяна Кликич. Женщина только что вернулась с ПМЖ в Молдавии к своей матери в Кохтла-Ярве, чтобы в спокойствии насладиться пенсионным возрастом.

”Александр Петрович такой галантный человек. Он сразу стал читать мне стихи”, — вспоминает их первые встречи Татьяна.

”Чудо, — говорит о ней Александр. — Я бы хотел жениться, но не знаю, нравлюсь ли я ей”.

Татьяна смеется и опускает глаза.