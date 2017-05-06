9 мая в Нарве: улицы перекроет не полиция, нарвитян просят ”использовать разрешенную символику”

Полиция призывает нарвитян помнить о смысле Дня Победы, избегать политической агитации и провоцирующей символики, но против простого красного знамени ничего не имеет.

Не запрещено, но…

Нарвские власти в лице депутатов горсобрания Ларисы Олениной и Владимира Бутузова призвали участников мероприятий, посвященных Дню Победы, ”использовать символику, разрешенную законодательством Эстонской Республики”.

В прошлые годы такое предупреждение со стороны организаторов нарвского празднования победы над фашизмом не звучало.

Владимир Бутузов сказал Delfi, что данный призыв был сделан по предложению полиции, с которой традиционно в преддверии праздника обсуждаются некоторые организационные моменты. Депутат сообщил, что не может дать исчерпывающий ответ на вопрос, какая символика с точки зрения властей Нарвы, закона уместна на Дне Победы, а какая неуместна.

”Я все-таки не являюсь специалистом в этой области, — пояснил господин Бутузов, но все-таки привел один пример. — Два года назад появление флага ДНР (непризнанной, в том числе Россией, Донецкой народной республики, — прим. авт.) на празднике было провокацией, которая могла создать ложное впечатление о мероприятии, о всех его участниках. Этого нам точно больше не надо”.

Руководитель Нарвского отдела полиции Сергей Андреев привел тот же конкретный пример (”флаги ДНР и ЛНР”), отметив нежелательность использования той символики, которая может спровоцировать конфликт, с теми, или иными последствиями.

Напомним, что согласно законодательству, демонстрация в публичном пространстве советской символики (как, впрочем, и нацистской) в Эстонии не запрещена, в отличии от Латвии и Литвы, например.

Председатель Нарвского союза ветеранов войны, фронтовик Василий Корзанов рассказал Delfi, что полиция посчитала нежелательным использование 9 мая копии Знамени Победы, красного полотнища со звездой, серпом и молотом.

”Полиции не то чтобы одобряет просто красное знамя, без изображений… Скорее — не возражает, чтобы его несли во главе колонны”, — сказал Корзанов.

Сергей Андреев подтвердил Delfi, что такой подход полиции имеет место.

”Нужно учитывать, что для кого-то советские символы на Дне Победы — это символы победы, но многие видят в них, прежде всего, символ оккупации, — сказал Андреев. — Это праздник по поводу победы, а также день памяти погибших. Мы надеемся на понимание нарвитянами того, чему именно посвящено 9 мая. Зарегистрированы тематические мероприятия именно такой направленности, и, например, политическая агитация на них категорически неуместна”.

Знамя впервые понесет не ветеран?

Чистое красное знамя, без изображений, уже не первый раз будут нести во главе колонны, в которой тысячи нарвитян шествуют от Петровской площади до Братской могилы, что рядом с Темным садом. До сих пор его проносили ветераны, в последние годы при помощи добровольцев, бравшими его в свои руки время от времени, давая пожилым людям отдохнуть. На этот раз ветерана, готового взять на себя почетную ношу, найти в Нарве пока не получается.

”Я уже многим предлагал, но люди в таком возрасте, что справиться с этой задачей им тяжело”, — говорит Василий Корзанов, которому именно 9 мая исполнится 91 год.

Сам Корзанов впервые не будет идти в общей колонне. Год назад, споткнувшись, Василий Афанасьевич упал во время шествия. ”Теперь организаторы мне просто запрещают идти, повезут на автобусе. В самом деле мне все труднее ходить подолгу — ноги болят. Причем, та, в которую был ранен, левая, меньше болит, а правая — больше”, — отмечает Корзанов.

”Бессмертный полк” не растворится в колонне

Опять же по предложению полиции акция ”Бессмертный полк” не была зарегистрирована в качестве отдельного мероприятия. Ее организаторы согласились с тем, чтобы желающие к ней присоединиться прошли в общей колонне. Отметим, что в последние годы многие участники шествия 9 мая в Нарве несли портреты своих предков, участников войны. Все-таки на этот раз ”Бессмертный полк”, вероятно, пойдет отчасти обособленно — в начале этой части колонны понесут соответствующий транспорант, сообщает Владимир Бутузов.

Улицы для шествия перекроют сами организаторы

До сих пор именно полиция временно закрывала для транспорта улицы Нарвы, по которым шествовала колонна нарвитян 9 мая. В этом году этим впервые будут самостоятельно заниматься организаторы праздника.

О причинах этого Delfi спросил руководителя Нарвского отдела полиции.

”Организаторы получили разрешение перекрыть улицы, и у них есть возможность сделать это без помощи полиции: с помощью волонтеров, с помощью службы охраны правопорядка Нарвской горуправы, — объясняет Сергей Андреев. — Для полиции решение такой задачи связано с отвлечением сил, которые все-таки ограничены. В Силламяэ сотрудники нарвского отдела также не будут перекрывать улицы для шествия, то есть это единый подход, который и дальше будет практиковаться в отношении такого рода мероприятий”.

- Значит ли это, что полицейских вообще будет мало на праздновании Дня Победы в Нарве?

- Нет, их будет достаточно для поддержания правопорядка.

Сейчас в Нарве осталось 74 ветерана войны: 49 фронтовиков и 25 тружеников тыла. Большинство их них будет отмечать праздник дома.

Программа празднования 9 мая в Нарве

13.00 — концерт-митинг на Петровской площади

14.00 — шествие колонны к Братской могиле

14.30 — лития, возложение венков и цветов