9 декабря в Нарве пройдет второй день обсуждений BAZAR

Нарвский день обсуждений BAZAR, совсем недавно получивший признание и премию на развитие от Фонда Интеграции, приглашает всех желающих на второе открытое обсуждение, 9 декабря. На повестке дня две темы: культура и спорт в приграничном городе, сообщают организаторы мероприятия.

День обсуждений BAZAR — событие совершенно нового для Нарвы формата — обсуждение ради обсуждения. Цель мероприятия поднять самые важные вопросы, касающиеся жизни в городе, и обсудить их в формате открытого диалога.

Впервые день обсуждений BAZAR состоялся в начале сентября этого года. Импульсом к его проведению стало отсутствие в Нарве практики открытого и доступного обсуждения общегородских вопросов с последующим принятием совместных решений, и День обсуждений BAZAR был нацелен на создание пространства для такого открытого диалога.

Среди освещаемых BAZAR-ом тематик насущные проблемы и болевые точки города: особенности здравоохранения, культурная жизнь, будущее образования, вопросы молодёжной политики и развитие города, спорт… Это лишь малая часть важнейших тем, в которые, по мнению организаторов дня обсуждений, стоит вовлекать жителей.

Интерес со стороны горожан к первому событию, а также ценность диалога, возникшего между представителями разных сообществ, подтолкнули организаторов к созданию серии подобных, полезных для развития гражданского общества, событий.

Зимний день обсуждений состоится в Нарве 9 декабря, c 11.00 до 15.00, в стенах Центра профессионального образования Ида-Вирумаа, по адресу Креенхольми 45. В этот же день в помещениях центра пройдет традиционная Зимняя ярмарка.

9 декабря жители города смогут принять активное участие в обсуждении следующих тем: ”Центр экстремального спорта в здании Нарвской Александровской церкви: за и против?”. Начало этой дискуссии в 11:00. Обсуждение второй темы: ”Как выживать спортивным и культурным организациям в маленьком городе?” начнется в 13:00.

К обсуждению второй темы приглашаются не только профессионалы — тренеры и культурные работники, многие из которых вынуждены заниматься не своей прямой деятельностью: тренировками и творчеством, а поиском финансирования и помещений. Организаторы приглашают к обсуждению также и обеспокоенных качеством предлагаемых услуг родителей, подростков и активных и неравнодушных горожан.

На сайте проекта уже стартовал сбор вопросов, касающихся данных тем.

Свои мнения и вопросы все желающие могут отправлять посредством специальной формы. Все вопросы попадают в обработку, а затем к модераторам дискуссий. Форма гарантирует полную анонимность.

Ждем 9 декабря в 11:00 всех, кто хочет сделать жизнь в городе лучше. Домашняя страница проекта — www.bazarnarva.ee. Страница в Facebook — https://www.facebook.com/bazarnarva/