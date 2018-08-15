8 разгневанных "коррупционеров" и Яна Тоом: срочное заседание нарвской ячейки центристов закончилось. Решили не подчиняться правлению партии rus.delfi.ee EST 4

Keskerakonna uue büroo avamine - Narva mnt 31 Foto: Rauno Volmar

В пустующем кабинете председателя нарвского городского собрания в эти минуты завершилось экстренное заседание местной региональной ячейки Центристской партии. Как стало известно Delfi, 8 подозреваемых в нарушении антикоррупционного законодательства депутатов решили не подчиняться решению правления партии. Они не собираются добровольно покидать свои места.