15.08.2018, 16:33

8 разгневанных "коррупционеров" и Яна Тоом: срочное заседание нарвской ячейки центристов закончилось. Решили не подчиняться правлению партии

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ДОПОЛНЕНО в 18:05!
rus.delfi.ee
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Keskerakonna uue büroo avamine - Narva mnt 31
Keskerakonna uue büroo avamine - Narva mnt 31Foto: Rauno Volmar

В пустующем кабинете председателя нарвского городского собрания в эти минуты завершилось экстренное заседание местной региональной ячейки Центристской партии. Как стало известно Delfi, 8 подозреваемых в нарушении антикоррупционного законодательства депутатов решили не подчиняться решению правления партии. Они не собираются добровольно покидать свои места.

Заседание проводила руководитель Нарвского отделения ЦП Яна Тоом, специально прибывшая для этого из Таллинна. В ближайшее время читайте интервью с Яной Тоом!

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8 разгневанных "коррупционеров" и Яна Тоом: срочное заседание нарвской ячейки центристов закончилось. Решили не подчиняться правлению партии

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В пустующем кабинете председателя нарвского городского собрания в эти минуты завершилось экстренное заседание местной региональной ячейки Центристской партии. Как стало известно Delfi, 8 подозреваемых в нарушении антикоррупционного законодательства депутатов решили не подчиняться решению правления партии. Они не собираются добровольно покидать свои места.
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