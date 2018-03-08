8 марта в Кохтла-Ярве стал по-настоящему советским праздником с дефицитом мимозы

Молодые мужчины и юноши города Кохтла-Ярве, не заставшие то золотое время, когда на 8 марта можно было достать веточку мимозы по величайшему блату, на собственном опыте узнали, как это было.
Ни в одном из цветочных магазинов в Ярвеской части города не удалось купить веточку самого дамского цветка — мимозы. А то, что в одном из магазинов можно была разжиться цветками этой южной акации только по предварительной записи, в наше время никому и в голову не могло прийти.
Цветочный киоск в магазине Rimi, что в Северном микрорайоне Кохтла-Ярве.
- Мимозы есть?
- Нет.
- А почему? Вроде бы, 8 марта?
- А потому что катаклизмы: где сгорело, где замерзло, где снегом засыпало.
Цветочный отдел в магазине Grossi по улице Калеви.
- Мимозы есть?
- Нет. Заказывали, но нашу коробку затеряли.
Цветочный магазин по улице Лидии Койдула.
- Здравствуйте, с праздником вас. А где мимоза?
- Нету, замерзла в Италии.
Но вот магазин по улице Калеви, 13.
- Здравствуйте, с праздником. А где мимоза?
- Нет мимозы, мало привезли. Была только по заказу. Все хотят мимозу. Сейчас уже осталось на 20- 30 букетов, совсем немного, только доделать вот эти букеты. Так что, извините.
Нет мимозы. Зато есть ветка…хлопчатника. Взять ее, что ли? А как дама воспримет сей креативный презент? Сочтет, что ее на хлопковые плантации посылают? Взял розы.