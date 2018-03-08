8 марта в Кохтла-Ярве стал по-настоящему советским праздником с дефицитом мимозы

Молодые мужчины и юноши города Кохтла-Ярве, не заставшие то золотое время, когда на 8 марта можно было достать веточку мимозы по величайшему блату, на собственном опыте узнали, как это было.

Ни в одном из цветочных магазинов в Ярвеской части города не удалось купить веточку самого дамского цветка — мимозы. А то, что в одном из магазинов можно была разжиться цветками этой южной акации только по предварительной записи, в наше время никому и в голову не могло прийти.

Цветочный киоск в магазине Rimi, что в Северном микрорайоне Кохтла-Ярве.

- Мимозы есть?

- Нет.

- А почему? Вроде бы, 8 марта?

- А потому что катаклизмы: где сгорело, где замерзло, где снегом засыпало.

Цветочный отдел в магазине Grossi по улице Калеви.

- Мимозы есть?

- Нет. Заказывали, но нашу коробку затеряли.

Цветочный магазин по улице Лидии Койдула.

- Здравствуйте, с праздником вас. А где мимоза?

- Нету, замерзла в Италии.

Но вот магазин по улице Калеви, 13.

- Здравствуйте, с праздником. А где мимоза?

- Нет мимозы, мало привезли. Была только по заказу. Все хотят мимозу. Сейчас уже осталось на 20- 30 букетов, совсем немного, только доделать вот эти букеты. Так что, извините.

Нет мимозы. Зато есть ветка…хлопчатника. Взять ее, что ли? А как дама воспримет сей креативный презент? Сочтет, что ее на хлопковые плантации посылают? Взял розы.