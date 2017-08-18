45 фонарей установили в Нарве там, где их никогда не было. Подрядчик сильно рисковал

На построенном еще в советское время довольно оживленном сегодня участке дороги по улице Кадастику, от Электрияма тээ до перекрестка с улицей Кулгу, фонарей никогда не было. Также их не было на 1-й Паэмурру, соединяющей улицу Кадастику с Уусклюла и идущей вдоль частных жилых домов.

Именно жители этих домов особенно радовались, когда видели, что на 1-й Паэмурру, наконец, создается уличное освещение. Фонари вдоль Кадастику безусловно оценит большинство нарвских водителей — движение по трассе довольно интенсивное, очень легко не заметить и поворот, и едущего по дороге велосипедиста, и пересекающего ее посетителя неофициального пляжа на карьере Кадастику, находящегося напротив.

Кадастику — это одна из трех трасс, которые связывают расположенный за железной дорогой Кренгольмский район с остальной Нарвой.

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов рассказывает, что в рамках проекта освещения этой окраинной, но не безжизненной части Нарвы, реализация которого обошлась нарвскому бюджету в 58350 евро, было установлено 45 фонарей, на протяжении двух километров дорог.

По словам мэра Нарвы Тармо Таммисте, светодиодные светильникм на этих столбах — самые современные в Нарве, и они позволят не только сэкономить на электричестве, но даже дадут возможность видеть вещи в их естественном свете и в темное время суток, ”трава будет зеленой”.

Городских руководителей радует, что в результате тендера Нарва получила настолько выгодное предложение — получается, что каждый фонарь с учетом всех прочих работ стоил городу чуть менее 1300 евро. В конкурсе участвовали еще две фирмы, и они предлагали свои услуги за существенно больше деньги.

Между тем, для победителя, кохтла-ярвеской фирмы Elektro-Sistem AS, выступившей подрядчиком, проект был сопряжен с очень серьезными рисками.

Дело в том, что столбы при установке необходимо заглублять на полтора метра, и подрядчику просто повезло в том, что в абсолютном большинстве случаев это можно было сделать без проблем. Только для нескольких столбов пришлось дополнительно долбить известняковую плиту, которая в тех конкретных местах находится на более высоком уровне. Все остальные столбы, можно сказать, поставили на нее.

Отвечая на вопрос, не могло ли получиться так, что если бы плита везде была существенно выше, все средства ушли бы на земельные работы, то есть фирма осталась бы в серьезном убытке, руководитель фирмы ”Elektro-Sistem” Александр Володченков признал, что такой риск был. Все-таки лично он с помощью специального оборудования изучил грунт в тех местах, где предстояло поставить столбы, только после победы предприятия в конкурсе.

”Это будет уроком нам, и в дальнейшем будем изучать вопрос заранее”, — сказал Александр Володченков, чья фирма уже давно работает в регионе и в Нарве реализовала уже не первый проект.

Глобального ремонта самой дороги по улице Кадастику пока не планируется. Вероятно, раньше реконструкции трассы вдоль нее построят велосипедно-пешеходную дорожку, часть нарвской сети подобных дорожек, пока только запланированной.

В карьерах Кадастику, вдоль которых проходит дорога, оснащенная теперь уличным освещением, сейчас купаются люди, а после Второй мировой добывали известняк. Именно из этого известняка в частности построена Нарвская ГЭС.